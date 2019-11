Obras de Vhils ou Joana Vasconcelos vão estar em exposição e para venda na edição deste ano da Luxembourg Art Week.

Art Week: a arte sai à rua este fim de semana

Ao longo deste fim de semana a arte sai das galerias para ser exibida na Luxembourg Art Week, que, entre hoje e domingo, ocupa o centro de exposições Halle Victor Hugo e também o espaço Tramsschapp, na rua Ermesinde.

Com o apoio de algumas das mais altas instituições luxemburguesas, como o Ministério da Cultura e a Câmara Municipal do Luxemburgo, o evento tem como objetivo reunir, no grão-ducado, algumas das melhores criações de arte contemporânea, provenientes de uma seleção de mais 60 galerias e de artistas de todo o mundo, onde se incluem alguns nomes portugueses, como Joana Vasconcelos, Vhils, Manuela Marques ou Nuno Lorena.

A obra de Vhils, 'Acumen Series #24' (180 x 127 cm) está à venda pelo preço 24 mil euros. No caso das peças de Joana Vasconcelos ou Manuela Marques, o valor só é revelado mediante pedido.

Apesar de, em grande parte ser dirigida a negociantes e colecionadores, a Luxemburg Art Week recebe todos os amantes de arte, no geral, pelo que a entrada é livre, no espaço de exposições do Halle Victor Hugo.

Este ano, a arquitetura e cenário do local que acolhe o evento ficou a cargo do estúdio SNCDA, da arquiteta luxemburguesa Sara Noel Costa de Araújo.

O pavilhão está dividido em três áreas principais: Secção Principal, First Call e Take Off. A primeira é dedicada aos grandes nomes da arte contemporânea atual, artistas estabelecidos e grandes galerias, enquanto as duas restantes (First Call e Take Off) acolhem os artistas e galerias emergentes.

Workshops para crianças

Ao longo dos três dias de duração desta quinta edição da Luxembourg Art Week, haverá várias atividades paralelas à exposição e venda de obras de arte.

O programa também é feito de conferências, talks e workshops para crianças, projeções de filmes e performances, além da "carta branca", um projeto de exposição artística a cargo do Casino Luxembourg – Forum de Arte Contemporânea, e do salão anual do Círculo de Artistas do Luxemburgo (CAL), que entregará o seu prémio anual, no Tramschapp.

Estão ainda previstas visitas guiadas, algumas privadas e vocacionadas especificamente para colecionadores e negociadores de arte.

Entrada gratuita Esta sexta-feira, as exposições do Luxembourg Art Week podem ser visitadas até às 21h. No sábado, as portas abrem à 10h30 e fecham as 19h30, e no domingo encerram às 18h, abrindo à mesma hora. A entrada é gratuita.