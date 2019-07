Sead Kolasinac, também do Arsenal, estava no local e fez frente aos assaltantes. Veja as imagens.

Arsenal. Özil é vítima de "carjacking" (vídeo)

A tentativa de assalto aconteceu esta quinta-feira, em Platts Lane, no norte de Londres. Os dois jogadores seguiam no carro do médio Mesut Özil. Ninguém ficou ferido. Em comunicado, o Arsenal garante que "temos estado em contacto com eles e ambos estão bem".

No vídeo que circula na internet, Kolasinac sai do carro e tenta afastar dois homens que se aproximaram de mota. Ao que parece, este tinham facas na mão mas acabaram por fugir. O jovem de 26 anos não se afastou do carro. Özil terá saído do Mercedes G-Class SUV e procurado ajuda num restaurante.

A polícia metropolitana confirmou a tentativa de "carjacking", mas ainda não houve detenções.





Kolasinac e Özil não são os primeiros desportistas a sofrerem ataques nas estradas de Londres. Em 2016, Andy Carroll, do West Ham, sofreu um assalto à mão armada no caminho para casa.

No Reino Unido e, sobretudo, em Londres, os ataques com facas nos últimos anos. De acordo com o National Statistics Office (ONS), 285 pessoas foram mortas com facas, entre abril de 2017 e março de 2018. Este número é um recorde desde que se começou a contabilizar as mortes em 1946.





