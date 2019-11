O futebolista e a atriz são o casal sensação do momento. Esta imagem partilhada há 13 horas no Instagram e já tem mais de 85 500 'likes'.

Aqui está a primeira foto de João Félix e Margarida juntos!

Depois de semanas a deixarem pistas nas suas contas nas redes sociais, o futebolista João Félix, de 19 anos, e a atriz Margarida Corceiro, de 17 anos, finalmente publicaram a primeira fotografia juntos.



A pose descontraída foi registada nos jardins El Retiro, em Madrid, cidade onde João Félix está a viver, por estar a jogar no Atlético de Madrid e onde tem sido muito elogiado pela sua prestação.

AFP

'No pasa nada' escreve a atriz na legenda da imagem que publicou na sua conta do Instagram, a brincar sobre as notícias do namoro do casal.

Foto: Instagram

Margarida Corceiro já acabou de gravar a novela ‘Prisioneira’, da TVI, e tem assim mais tempo livre para viajar até à capital espanhola para se encontrar com o namorado.

Os dois tornaram-se um dos casais sensação do momento em Portugal, e a primeira imagem juntos, nos jardins da capital espanhola, publicada há pouco mais de 13 horas pela atriz já tem mais de 85 500 gostos.

Entre os comentários há brincadeiras dos colegas de Margarida Corceiro da novela. “Oh meus Deus, a minha filha com um homem!!!!!”, brinca o ator Paulo Pires que na novela da TVI interpretava, Diogo Lacerda, o pai de Carolina, a personagem da atriz.