O sindicato dos professores da OGBL, SEW, qualifica as novas medidas de ineficazes para combater as desigualdades sociais, que têm aumentado nos últimos anos.

Atualidade em síntese 14 SET 2022

Apoio TPC na escola. Professores dizem ser apenas uma supervisão

Em contagem decrescente para o arranque de mais um ano letivo, o Ministério da Educação vê-se confrontado com as críticas do pessoal docente sobre as novas medidas que vão entrar em vigor nos ensinos fundamental e secundário.

Uma das novidades do ano letivo 2022/2023 no ensino fundamental é o apoio gratuito aos trabalhos para casa (TPC). Trabalhos que doravante poderão ser feitos na escola, mais precisamente nas estruturas de acolhimento extracurricular, as chamadas ‘maisons relais’. Os pais têm assim a possibilidade de inscreverem os filhos, através de formulário que recebem da escola. Um apoio escolar que é gratuito.

Joëlle Damé (no centro da foto), presidente do SEW, com Michel Reuter, Vera Dockendorf, Isabelle Bichler et Frédéric Krier (da esquerda para a direita) do sindicato dos professores da central sindical OGBL. (Foto: Chris Karaba)

Mas para o SEW, sindicato dos professores da central sindical OGBL, o apoio reduz-se apenas a uma supervisão dos alunos, em que os responsáveis verificam se os trabalhos estão, ou não, a ser feitos. Para os docentes, esta “não é uma real ajuda para as crianças que em casa não têm apoio” dos pais, por estes, por exemplo, não perceberem a língua.



Quer isto dizer que para o SEW, o apoio gratuito aos TPC nada vai mudar. Os professores afirmam mesmo que o verdadeiro apoio aos trabalhos de casa vai continuar a ser um privilégio dos pais com meios financeiros, já que as famílias mais modestas não poderão pagar para ter esse apoio.

Outra novidade criticada por este sindicato do pessoal docente, é a alfabetização em francês. O SEW defende que a alfabetização é importante no processo educativo e, como tal, é preciso uma metodologia adaptada. O que para o sindicato, não é o caso neste plano do Ministério da Educação.

O ano letivo 2022/2023 arranca oficialmente esta quinta-feira, dia 15 de setembro.

Regresso às aulas. Equipe os seus filhos com material refletor

A associação Segurança Rodoviária (Sécurité Routière) volta a lançar a habitual campanha anual de prevenção dirigida aos mais pequenos, a pensar no regresso às aulas.

Usar roupas de cores claras para uma melhor visibilidade e segurança das crianças. (Foto: Claude Piscitelli)

Um dos conselhos é a utilização de roupas com cores claras, para uma melhor visibilidade e segurança das crianças. É ainda recomendado o uso de coletes refletores ou acessórios com a mesma função, tanto na roupa como nas mochilas.



A Segurança Rodoviária explica que os refletores adicionais pendurados nas mochilas permitem os motoristas ver as crianças a uma distância cinco vezes maior do que sem esses acessórios.

O organismo refere em comunicado que dispõe de casacos para crianças, braçadeiras, mochilas e acessórios para bicicletas com bandas refletoras que podem ser encomendados no site www.securite-routiere.lu ou disponíveis na sua loja em Bertrange.

Deputada do CSV Viviane Reding retira-se da cena política

“Äddi Politik!”. Viviane Reding diz adeus à política. A deputada do Partido Cristão-Social (CSV), Viviane Reding, anunciou esta terça-feira que irá deixar o Parlamento a partir do mês de outubro. O Parlamento e não só, já que coloca um ponto final a mais 40 anos de política ativa.

Viviane Reding foi eleita para cargos políticos nacionais e europeus durante mais de 40 anos consecutivos. (Foto: Guy Jallay)

Reding foi eleita para o Parlamento luxemburguês pela primeira vez em 1979. Dez anos mais tarde foi eleita deputada europeia, tendo sido reeleita em 1994 e em 1999. Nesse ano foi nomeada para a Comissão Europeia e em 2009 assumiu a vice-presidência da ‘Comissão Barroso’.



A abolição do roaming, em 2017, deve-se sobretudo à iniciativa de Viviane Reding, que desde 2004, então comissária com a pasta da Informação e dos Media na Comissão Europeia, lutou pela redução dos custos.

A um ano das próximas eleições legislativas, a deputada de 71 anos, diz querer ser transparente com os eleitores, daí ter decidido colocar um ponto final na carreira política.

Esplanadas. “Fumadores esquecem-se que o odor incomoda crianças e não-fumadores”

A petição é nova, mas o assunto não. Uma nova petição pública disponível desde terça-feira no site do Parlamento pede ao Governo que proíba o tabaco nas esplanadas. A iniciativa foi lançada por Line Duponselle, que defende que “todas as pessoas devem poder sentar-se numa esplanada sem terem de respirar fumo tóxico”.

A autora da petição diz ainda que os fumadores se esquecem que “o odor do cigarro se espalha e incomoda crianças e não-fumadores”. E destaca as implicações que o fumo passivo tem para a saúde.

O fumo nas esplanadas tem sido tema corrente no país. Só em 2018 foram lançadas duas petições públicas sobre o assunto.

Longa lista de espera para placas de matrícula com quatro números

A lista de espera para obter uma matrícula com quatro números é enorme no Luxemburgo. A procura é tanta que atualmente há cerca de 4.500 pessoas em lista de espera. Um dado avançado pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta parlamentar.

Limitadas a nove mil combinações (de 1000 a 9999). Este tipo de identificação de veículos pode voltar a ser distribuída em caso de morte do seu detentor, mas na maioria dos casos a placa é transmitida aos herdeiros.

Segundo o ministro, cerca de 185 números são distribuídos por ano, ou seja o desejo de obter uma matrícula com quatro números, pode levar anos a concretizar-se.

Atualmente existem três tipos de matrículas: duas letras e quatro números (série corrente), cinco números ou ainda quatro números.

As matrículas com cinco números têm maior disponibilidade, e ainda não há lista de espera. Segundo François Bausch, a 11 de agosto de 2022, havia mais de 26 mil destas placas disponíveis.

Luxemburgo recebeu 205 pedidos de asilo em agosto

O Grão-Ducado recebeu 205 pedidos de proteção internacional no passado mês de agosto. Comparando com o mês precedente de julho (177), houve mais 28 solicitações. Do total, 111 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 37 da Eritreia e 8 do Afeganistão.

Ainda de acordo com os números disponibilizados pela Direção de Imigração, do total de pedidos foram atribuídos 101 estatutos de refugiado, 11 estatutos de proteção subsidiária e 20 recusas de proteção internacional. Houve outras 31 pessoas que foram transferidas do Grão-Ducado para outros países.

Note-se que os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia estão em estatísticas à parte, uma vez que solicitam uma proteção temporária. Até agora o Luxemburgo recebeu 4.448 pedidos de proteção, sendo que 155 foram no mês de agosto.

Governo prepara tripartida com parceiros sociais

O Governo vai reunir-se, esta tarde, com patronato e sindicatos, mas separadamente, a fim de preparar a próxima tripartida. Durante estas reuniões, o primeiro-ministro vai apresentar as previsões do Instituto Nacional de Estatística (STATEC) sobre a inflação. Essas projeções deverão apontar com mais precisão se ainda haverá uma indexação dos salários este ano. Um dos pontos de maior discórdia entre sindicatos e patronato.

Devido à inflação elevada e à crise energética, Governo, sindicatos e patronato vão reunir-se a partir deste domingo na chamada tripartida em que serão discutidas as medidas de apoio aos agregados familiares e às empresas. Espera-se que na próxima terça-feira haja as primeiras conclusões.

Já no início do mês de setembro, o primeiro-ministro disse compreender o medo e preocupação das pessoas perante os aumentos de preços mas garantiu que o Governo iria encontrar soluções, salientando que os apoios teriam de ser acordados pela tripartida.

Luxemburgo sob alerta amarelo devido a chuva intensa

O Luxemburgo está toda esta quarta-feira sob alerta amarelo devido a aguaceiros.

O Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, aponta para precipitações locais com valores acumulados entre 20 e 40 l/m2, havendo risco de alguma acumulação de água, sobretudo nas estradas.

Localmente estão também previstas trovoada e vento forte. As temperaturas não deverão ultrapassar os 20 graus.

UE vai adquirir aviões e helicópteros de combate a incêndios

A União Europeia (UE) vai comprar 10 aviões e três helicópteros de combate a fogos florestais, duplicando a sua capacidade, anunciou hoje, em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Com esta aquisição, será duplicada a capacidade da UE para combater incêndios no próximo ano.

“Nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora”, disse a líder do executivo comunitário, intervindo no seu terceiro discurso sobre o Estado da União, na sessão plenária do Parlamento Europeu.

Lucros extraordinários das energéticas devem apoiar os que mais precisam

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu hoje que os lucros extraordinários das empresas do setor do petróleo, gás, carvão e refinarias devem “ser canalizados para os que mais precisam”, propondo uma contribuição solidária.

De acordo com a líder do executivo comunitário, “estas empresas estão a fazer receitas que nunca contabilizaram, com que nunca sequer sonharam”.

Por isso, a ideia desta taxação aos lucros extraordinários seria obrigar os “produtores de eletricidade a partir de combustíveis fósseis a dar uma contribuição para a crise”, fazendo com que esta taxa obtenha verbas para apoios sociais, explicou Ursula von der Leyen.

Tribunal da UE reduz multa à Google no caso Android

O Tribunal Geral da União Europeia deu hoje provimento parcial ao recurso da Google contra a Comissão Europeia e reduziu a multa que Bruxelas impôs em 2018 por práticas restritivas à concorrência para 4.125 milhões de euros.

A multa inicial era de 4.343 milhões de euros, tendo a Comissão considerado que a Google aplicou restrições ilegais aos fabricantes de dispositivos que usam o seu sistema Android, de forma a reforçar a sua posição dominante.

A sentença ainda pode ser alvo de recurso para uma instância superior, neste caso o Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem sede em Kircbherg, no Luxemburgo.

LC: Benfica procura 12.º triunfo consecutivo na visita à Juventus

O Benfica procura hoje chegar à 12.ª vitória na época, no mesmo número de jogos disputados, na visita aos italianos da Juventus, na segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de futebol. Os ‘encarnados’ vencerem todos os jogos disputados até ao momento, nas competições europeias e I Liga, e vão ter agora pela frente aquele que, na teoria, é o adversário mais complicado até ao momento.

No outro duelo do grupo, o Paris Saint-Germain visita o Maccabi Haifa, com claro favoritismo para a equipa gaulesa.No dia de hoje, destaque ainda para o Manchester City que recebe o Borussia Dortmund, no Grupo G. Já o Real Madrid, atual detentor do troféu, recebe os alemães do Leipzig, em partida do Grupo F.

Ontem, o Sporting venceu em casa o Tottenham, por 2-0, somando o segundo triunfo no Grupo D, enquanto o FC Porto foi goleado no seu terreno pelo Club Brugge, por 4-0, mantendo-se em branco na ‘poule’ B.

Skoda Tour. Segunda etapa liga Junglinster a Schifflange

A segunda etapa da volta ao Luxemburgo em bicicleta, Skoda Tour, arranca às 11h30 desta quarta-feira em Junglinster, com a chegada prevista para as 15h30, em Schifflange. Ao todo, são 163,4 quilómetros.

O vencedor da primeira etapa, de ontem, o francês Valentin Madouas, da equipa Groupama–FDJ, vai vestir de amarelo. Já o único português em prova, Rui Oliveira, da equipa Team Emirates, parte no 49º lugar, a 8 segundos do líder.

A volta ao Luxemburgo em bicicleta termina no sábado.

Textos: Redação Latina | LUSA



