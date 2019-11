"Fui um bocadinho para o malandreco", admitiu o ator que está viúvo há 12 anos.

Aos 92 anos, Ruy de Carvalho admite que foi infiel à mulher

"Fui um bocadinho para o malandreco", admitiu o ator que está viúvo há 12 anos.

Ruy de Carvalho fala sempre da falecida mulher, Ruth, com grande admiração. Lembra-se de a ter conhecido nos tempos de formação e de ter dito ao amigo e colega Armando Cortez que aquela seria a sua mulher.

O seu 'plano' concretizou-se. Ruy e Ruth namoraram nove anos e estiveram casados durante 53. Uma vida inteira de amor e "lealdade", afirma o ator.

"Comecei a namorar aos 17 anos com a minha mulher, mas fiz as minhas coisas pelo caminho, sem nunca esquecer qual era o fim da minha vida: lealdade absoluta." A última fotografia (abaixo) que o ator publicou no perfil do Instagram é do casal.

No entanto, durante uma vida inteira como ator que o fez viajar muito e trabalhar com inúmeras mulheres, o ator de 92 anos admitiu, em entrevista à TV7 Dias, que teve "as suas aventuras".

"Fui um bocadinho para o malandreco, mas respeitei sempre muito a mulher. A minha mulher deu-me uma liberdade que é uma coisa maravilhosa".



Ruy de Carvalho confessou que recebeu beijos "com segundas intenções", ao longo da carreira. E justifica-o como escolhas da vida. "A vida tem momentos. Acontecem coisas muito engraçadas, de pessoas que nos escolhem só porque lhes apetece", recorda.

"Beijo a mão a muitas mulheres que me pertenceram. Tenho um enorme respeito pela mulher. Era incapaz de dizer que esta, ou aquela, já me pertenceu, o que não quer dizer que não tenha tido as minhas aventuras", afirmou.

Viúvo há 12 anos, não se considera "insensível ao amor" e garante que poderia ter refeito a vida amorosa e só não o fez porque "ninguém lhe disse que queria".

Da TVI para a SIC

Na TVI desde 1999, ano em que entrou na novela 'Todo o Tempo do Mundo', Ruy mudou de 'casa' televisiva. Após 30 anos, estreou-se na SIC e está atualmente no ar na novela 'Nazaré', no papel de Floriano.





Ana Patrícia Cardoso