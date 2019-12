Aos 71 anos e em excelente forma física, Steven Tyler falou sobre a sua carreira que, para o ano, celebra cinco décadas.

Aos 71 anos, Steven Tyler posa nu e relembra vício das drogas

Irreverente como sempre, o vocalista da histórica banda Aerosmith aceitou posar sem roupa para uma entrevista da revista Haute Living.

Aos longo destes 50 anos, Tyler nunca foi uma personagem consensual. Excêntrico e com uma voz inconfundível, o cantor manteve-se fiel a si mesmo mas nem sempre foi um caminho fácil. "O início dos anos 80 foi terrível" e o vício das drogas quase lhe levou a melhor.

"Não havia coisas como a reabilitação naquela altura. Eram instituições psiquiátricas", lembrou, referindo que "foi o primeiro da banda a receber tratamento", num momento que o marcou para sempre.

"Houve um momento em 1988 em que a banda fez uma intervenção em mim. Eles pensaram: 'Vamos ter o vocalista sóbrio, e todos os nossos problemas acabam", relembra.

"Consegui manter-me sóbrio, e demorei muitos anos a superar a raiva por eles me terem mandado para a reabilitação enquanto estavam de férias", disse. No entanto, "hoje, por causa desse momento... sou muito grato e devo um agradecimento a eles pela minha sobriedade".



Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer e Brad Whitford continuaram a apoiar o vocalista e os Aerosmith foram das bandas rock de maior sucesso na década de 1990.

Após três anos sóbrio, Tyler, por conta própria, decidiu ter um conhecimento mais profundo sobre questões de dependência para que pudesse estar mais perto de seus companheiros de banda.

Para isso, internou-se num programa na Sierra Tucson e durante esse tempo, ele conheceu mulheres que tinham sido terrivelmente abusadas. Ao considerar as mulheres na sua vida e o desejo de protegê-las e proporcionar um lugar seguro, ele escreveu a música "Janie's Got a Gun" com o baixista Tom Hamilton, que valeu aos Aerosmith o primeiro Grammy.

"Janie's Got a Gun" também levou a Janie's Fund - umafundação que apoia mulheres que foram abusadas. "Eu comecei a pensar: 'Não seria algo se eu pudesse ter um fundo da Janie? Então, ao invés de 'Janie's Got a Gun', 'Janie's tem um Fundo e tem uma Casa'".

Após uma vida juntos, Tyler é grato pela irmandade entre a banda. "Eu fiquei porque conheço o poder que Joe e eu temos de todas as músicas que escrevemos, ou Brad, Tom e Joey".

"Eu tive muitas vezes na minha vida em que eu não conseguia lidar com isto, se era um casamento ou a minha dição e agia mal e eles são diferentes nisso. Toda a minha vida são sonhos que se tornam realidade. Estou muito além da gratidão por tudo isso".

