Quando se é filho de um dos casais mais poderosos do mundo da música, nunca é cedo demais para começar.

Aos 7 anos, filha de Beyoncé e Jay-Z tem música na "Billboard 100"

Blue Ivy Carter é um exemplo disso mesmo. Com apenas sete anos, garantiu o seu seu primeiro hit na "Billboard 100".

"Brown Skin Girl" é o nome do 'single' que está na posição 76 da tabela e faz parte do álbum "The Lion King: The Gift", que Beyoncé lançou como banda sonora do filme de live action "Rei Leão".

A primogénita do casal já tinha se tinha estreado ao lado do pai na faixa bónus "Blue's Freestyle/We Family", do álbum 4:44 de Jay-Z, em 2017.

Além de 'Brown Skin Girl', o álbum também traz também"Spirit" e contribuições de Kendrick Lamar, Jay-Z, Childish Gambino, Pharrell Williams, Tierra Whack ou 070 Shake.