Aos 61 anos, Sharon Stone recria cruzar de pernas mais famoso do cinema

A atriz atriz norte-americana decidiu recriar a cena do filme 'Instinto Fatal', no palco da entrega dos prémios da 'GQ'.

Sharon Stone recebeu o prémio 'Mulher do Ano' na gala dos prémios anuais da revista GQ, que decorreu em Berlim, Alemanha.

Para além do discurso, a atriz tinha algo mais preparado para a plateia. Nada mais nada menos do que a recriação da cena emblemática do filme 'Instinto Fatal', de 1992.

Uma cadeira foi deixada no palco, a atriz sentou-se e começou por contar que "há alguns anos estava sentada em cena e o meu realizador (Paul Verhoeven) disse: 'podes tirar as cuecas porque estamos a vê-las na cena e não devias tê-las vestidas? Não te preocupes, não veremos nada. E eu disse: 'claro'. Eu não sabia que este momento ia mudar a minha vida".

Foi aí que Sharon pediu a todos que colaborassem. "O que eu quero que façam é que coloquem os pés bem assentes no chão como os meus. Quero que se juntem a mim no momento que mudou a minha vida. Prontos? Vamos. Sentem-se com poder?", questionou Sharon. "Talvez não. Vamos fazer de novo".



"Cada um de vocês vai ter um momento como o meu - um momento que muda a nossa vida. Se ainda não teve, vai ter. E vai ser responsabilizado por isso, se ainda não foi. E as pessoas vão lhe fazer muitas perguntas difíceis, se ainda não o fizeram."



A atriz deixou um conselho à plateia. "É agora o momento de decidir quem somos. A hora de decidir o que cada um faz com a parte terna, importante, bonita, selvagem, apaixonada, a parte mais importante de si mesmo. O que vamos fazer com isso?"

Sharon partilhou o que fez quando o seu momento - aquele cruzar de pernas - chegou. "Vou dizer-vos o que fiz com o meu. Respeitei-o. E sugeriria que todos fizessem o mesmo. Porque temos todo o direito de ser poderosos em qualquer forma de sexualidade que escolhermos ter. E ninguém nos pode tirar isso".

"Tudo o que eu era...era uma piada"

O momento mais emotivo do discurso surgiu no final, quando a atriz agradeceu o prémio 'Mulher do Ano' e garantiu que foi "duramente conquistado depois de ter feito isto", e cruzou as pernas de novo. "Quero dizer obrigado por me escolherem para ser a 'Mulher do Ano', porque houve um tempo em que tudo o que eu era...era uma piada".

Há 27 anos...

Na famosa cena do interrogatório, a personagem de Sharon, Catherine Tramell, é questionada por vários polícias, incluindo Nick, interpretado por Michael Douglas. Para os distrair da acusação que caía sobre si, Catherine cruza as pernas, deixando os homens sem reação, uma vez que está sem roupa interior. É, até hoje, quase 30 anos depois, uma das cenas mais marcantes do cinema. Reveja-a aqui:

