Aos 48 anos, Claudia Schiffer é capa da Vogue Itália

Juntamente com a supermodelo Stephanie Seymour.

Passaram 25 anos desde para Claudia Schiffer e 32 anos para Stephanie Seymour desde que foram capas da Vogue pela primeira vez.



A sessão fotográfica foi um tributo a Helmut Newton, o fotógrafo que levou o sexo para a fotografia de moda nos anos 70. A dupla veterana posou para auto-retratos com supervisão da fotógrafa de moda Collier Schorr. Esta foi uma oportunidade para também celebrar o feminismo.

"Tenho certeza que, desta forma, é típico Helmut Newton estar em uma sala com uma mulher poderosa e deixar o espaço todo para ela", disse Collier Schorr sobre o conceito por trás das imagens. "Eu certamnte quero que a pessoa que estou a fotografar assuma o poder."



"Acho que essas imagens são sobre mulheres reconhecendo sua própria sexualidade. É uma representação muito diferente do desejo, algo que está sempre conectado a quem faz a foto. Acho que o processo foi sobre a Claudia, Stephanie e eu e como lidamos com nossa sexualidade e corpos, sendo mulheres mais velhas", explicou Schorr na revista.



Schiffer partilhou a capa no seu perfil do Instagram e mostrou-se grata com a oportunidade. "Muito obrigado por esta capa. 25 anos depois da minha primeira capa, tive a sensação de que Collier Schorr me levou de volta ao tempo de (Richard)Avedon", escreveu.









