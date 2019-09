O ator vai ser transferido para o Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Antes e depois de Ângelo Rodrigues. A mudança de corpo ao longo dos anos

O ator vai ser transferido para o Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Ângelo Rodrigues, 31, continua a lutar pela vida. O ator está, há uma semana, internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi submetido a quatro cirurgias e esteve em coma induzido.

Apesar de apresentar melhoras, o estado continua crítico e uma das pernas está em risco de ser amputada, daí que deverá ser transportado ainda ao longo desta segunda-feira, 2 de setembro, para o Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

A mudança acontece porque o ator precisa de ser submetido a um novo tratamento, que só pode ser feito nesta unidade hospitalar.

Ângelo fará um tratamento numa câmara hiperbárica, com o objetivo de acelerar a cicatrização da zona onde foram administradas as injeções de testosterona. Nesta câmara, há um o aumento da pressão atmosférica e, com isso, o oxigénio libertado pelo equipamento entra mais depressa no corpo e no sangue, favorecendo, assim, a cicatrização.

De adolescente a galã

O ator estreou-se em 2006, com apenas 18 anos, na novela Doce Fugitiva, da TVI. No ano seguinte, a personagem Luís, na quinta temporada da série "Morangos com Açúcar", catapultou-o para a fama.

Atualmente, Ângelo pode ser visto na série "Golpe de Sorte", da SIC. Ao longo do tempo, o seu físico foi mudando para um porte mais atlético e definido, ao que tudo indica, com injeções de testosterona, suposta causa da infeção grave que o levou ao hospital.

