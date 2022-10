O responsável da arbitragem é o único lusodescendente eleito para o Conselho de Administração da Federação Luxemburguesa de Futebol.

Futebol

António Mestre "muito contente" com eleição para Conselho de Administração da FLF

António Mestre, atual membro do conselho de arbitragem da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) e responsável da arbitragem no futsal luxemburguês, foi eleito para o Conselho de Administração da FLF, nas eleições que decorreram no passado sábado.



Em declarações à Rádio Latina, António Mestre diz que as eleições foram “muito duras”, mas que se sente “muito contente” com o resultado. O responsável da arbitragem agradeceu também o apoio dos agentes desportivos de origem portuguesa.

Além dos novos membros do conselho de administração, as eleições de sábado deram mais um mandato ao atual presidente Paul Philipp, que concorria contra Claude Kremer. António Mestre diz que vai ter uma reunião na FLF esta quinta-feira para poder conhecer as novas funções.

António Mestre, atual membro do conselho de arbitragem da federação e responsável da arbitragem no futsal luxemburguês, é o único lusodescendente eleito para o Conselho de Administração da FLF.

Henrique de Burgo

