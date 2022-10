António Mestre candidato ao conselho de administração da FLF

Na primeira hora do programa Morabeza do dia 2 de outubro de 2022 temos como destaque uma entrevista com o músico Mário Lúcio, que vai vai estar em concerto, no próximo sábado, no Festival Atlântico, na Philharmonie. Ouvimos ainda Jaílson Melício, reeleito primeiro-secretário do PAICV-Luxemburgo, e demos conta da nomeação da nova embaixadora de Cabo Verde no Luxemburgo, Edna Monteiro.