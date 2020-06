O músico apresentou à Rádio LATINA o seu novo álbum InterNETional

Anselme Pau, veio ao Regresso a Casa

Anselme Pau, autor, compositor e produtor luxemburguês, apresentou à Rádio Latina, no programa Regresso a Casa, com Raquel Barreira, 3 singles do seu próximo álbum, intitulado "InterNETional", com data de saída prevista, este próximo verão!



Vamos conhecer o percurso musical do nosso convidado e descobrir, juntos, este novo projecto!



Assista aqui à entrevista, via Skype, com o artista!

http://www.anselmepau.com



