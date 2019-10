Philippe e Mathilde não contiveram as lágrimas com as palavras de Elisabeth no seu discurso dos 18 anos. Veja as fotos e o video das celebrações no Palácio.

Aniversário. Reis da Bélgica emocionam-se com discurso da filha

Philippe e Mathilde não contiveram as lágrimas com as palavras de Elisabeth no seu discurso dos 18 anos. Veja as fotos e o video das celebrações no Palácio.

A cerimónia oficial da celebração dos 18 anos da princesa Elisabeth teve momentos de grande emoção, os reis Philippe e Mathilde quase não contiveram as lágrimas durante o discurso da princesa, futura herdeira do trono, tão emocionados que estavam.

O rei Philipe foi o primeiro a discursar no Salão do Trono, no Palácio Real, em Bruxelas, mostrando-se um pai muito orgulhoso e confiante no futuro da sua filha.

"Muito orgulhosos de como és"

“A tua mãe e eu estamos muito felizes de que sejas nossa filha e muito orgulhosos de como és e de como vês a vida. Não temas em lutar por viver uma vida plena, de enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que a partir de hoje encontrarás no teu caminho. Irradias bondade e está cheia de qualidades, por isso sabemos que o teu futuro será brilhante”, declarou o rei no seu discurso.

A rainha Mathilde beija a filha. AFP

Naquele que é o salão principal do palácio, além dos irmãos, e dos pais, Elisabeth tinha os avós, os reis eméritos Alberto e Paola, além da restante família. Mas também lá estavam 80 jovens, nascidos no mesmo ano da princesa e outros convidados, que encheram o salão.

🎂 Princess Elisabeth addresses her parents (“Sire, Majesty”) and the guests: “I am happy to celebrate my eighteenth birthday here with you. I will always remember this special moment.” pic.twitter.com/JYSiNstVkS — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) October 25, 2019

Para este dia tão especial, a princesa escolheu um vestido branco, estilo smoking, com um cinto largo, criado pelo diretor criativo Edouard Vermeulen, diretor criativo da casa Natan, que também esteve presente.

Também a aniversariante discurso e foi nessa altura que os seus pais se emocionaram, não conseguindo a rainha Mathilde disfarçar uma lágrima.

"Obrigada mamã", "Obrigada papá"

“Durante estes 18 anos vivi muitos momentos enriquecedores que me fizeram ser quem sou hoje. Juntos formamos uma grande equipa. Obrigada mamã por estares sempre disponível e por me escutares com atenção. Obrigada papá pela tua confiança. Sei que poderei sempre contar contigo no futuro”, declarou a duquesa de Brabante emocionada dirigindo-se aos seus pais, os reis da Bélgica.

Um dos momentos altos da cerimónia foi quando o rei Philippe colocou a insígnia da Ordem de Leopoldo, da qual o rei é atualmente o Grão-mestre à filha. “Esta é uma ordem que é parte essencial da nossa história familiar. Espero que ao fazeres parte dela, isso te sirva de estímulo e de confiança. Querida filha, abre as asas e sê feliz”, pediu o rei de novo emocionado depois de colocar a insígnia em Elisabeth.

A mãe e os três irmãos de Elizabeth. AFP

Os festejos decorreram com música, dança e outras atuações.

Ainda hoje, haverá uma festa privada de aniversário da princesa, com a família e amigos.

