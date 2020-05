'Animais -15 Anos Sem Paredes'. O projeto que dá voz (e rock) às músicas do maior guitarrista português

A ideia seminal recua a um espetáculo em 2003, quando músicos dos Belle Chase Hotel e do Quinteto de Coimbra se juntaram e recriaram três versões de Carlos Paredes. A maturar mais de uma década na memória de todos, ganhou agora forma em disco.

A ideia seminal recua a um espetáculo em 2003, quando músicos dos Belle Chase Hotel e do Quinteto de Coimbra se juntaram e recriaram três versões de Carlos Paredes. A maturar mais de uma década na memória de todos, ganhou agora forma em disco, com mais temas e em formato canção, na voz de Raquel Ralha.

Em 2003, Coimbra, então Capital Nacional da Cultura, viu subir ao palco do Teatro Académico de Gil Vicente o espectáculo 'Mondego Chase', que juntou músicos dos Belle Chase Hotel e elementos do Quinteto de Coimbra.

À interpretação dos temas dos primeiros, revisitados, juntou-se a de três versões de músicas de Carlos Paredes - que ouviria emocionado uma delas, algum tempo mais tarde, quando a reinterpretação de 'Verdes Anos', saída do espetáculo, se materializou numa compilação em sua homenagem.

Depois da morte do emblemático guitarrista português, em 2004, o trabalho ficou guardado durante mais de uma década nas memórias de quem o viu e ouviu e dos músicos que o conceberam. A vontade de transformar a pequena amostra desse disco começou a ganhar forma e os músicos que arquitectaram o projecto reuniram-se para a completar, desta vez em disco, percorrendo exclusivamente o universo de Carlos Paredes.

Sob o nome 'Animais -15 Anos Sem Paredes', Raquel Ralha (Wraygunn, Mancines, The Twist Connection, Belle Chase Hotel, Azembla’s Quartet), Ricardo Dias (aCapella, Quinteto de Coimbra), Pedro Lopes (Na Cor do Avesso, Quinteto de Coimbra) e Pedro Renato (Belle Chase Hotel, Azembla’s Quartet, Mancines, Tracy Vandal) - que nos explica em entrevista todo o conceito - recriaram os sons da guitarra do génio, despindo-os e dando-lhe uma voz, uma canção.

A pandemia trocou-lhes a voltas e as datas dos concertos previstos (adiados ou anulados), mas o disco homónimo, lançado em março deste ano, está para ficar e rodar na sua forma primeira, enquanto não puder fazer o caminho de volta e reencontrar-se nos palcos com o formato que lhe deu origem, em concerto.

Este disco e projeto recuperam parte da ideia de um espetáculo. Até que ponto existe uma ligação entre 'Animais - 15 Anos Sem Paredes' e o espectáculo 'Mondego Chase', de 2003, em Coimbra? O que é que aquele acrescenta ao anterior?

Há, de facto, uma relação. O projeto de 2003 surgiu de um convite da, na altura, Coimbra Capital da Cultura para fazermos um espetáculo que reunisse dois mundos musicais completamente distintos, como o Quinteto de Coimbra, na parte de fado de Coimbra, e os Belle Chase Hotel, na parte rock. Esse convite foi um desafio interessante e fizemos um espetáculo que assentava mais nos temas de Belle Chase Hotel, revisitados sobre um outro olhar, uma vez que tínhamos a guitarra de Coimbra. Mas como entretanto abrimos essa porta e tínhamos a guitarra de Coimbra à mão, começámos a pensar em revisitar temas do Carlos Paredes - o espetáculo tinha três versões dele, além dos temas dos Belle Chase Hotel. Eram três versões instrumentais e uma delas, a 'Verdes Anos', acabou por ser gravada para uma coletânea chamada 'Movimentos Perpétuos'. O espetáculo, na altura, também tinha corrido bastante bem, de tal forma que ficou, com muito carinho, na memória de muita gente que o viu e na nossa memória, estes anos todos. Por isso, o Pedro [Lopes] - que fazia parte do Quinteto de Coimbra - voltou a falar comigo em 2018 para retomarmos este projeto, mas desta vez mais focado no universo do Carlos Paredes. E como já tínhamos a vontade de deixar, desde o espetáculo, um registo fonográfico mais extenso sobre a obra do Paredes, abraçámos o projeto, metemos mãos à obra e cá está o disco.

E o que é que ele traz de novo, face o conceito inicial, além de ser só focado na obra do guitarrista?

Na altura, as poucas versões que fizemos do Paredes foram totalmente instrumentais, agora é um bocadinho diferente porque somámos a voz da Raquel Ralha e escrevemos algumas letras.

Por que é que quiseram dar uma voz aos temas de Carlos Paredes?

Achámos que fazia todo o sentido tentar fazer resultar as músicas do Paredes num formato canção. E logo à partida para resultar como formato canção pareceu-nos óbvio que faltava somar uma voz à mistura [sonora]. E foi aí que surgiu a ideia de ter a Raquel Ralha a cantar. E o Pedro fez as letras.

Como é que trabalharam os originais do Paredes para este disco, além de lhe juntarem essa componente vocal e da palavra? Seguiram a tendência musical já experimentada no espetáculo ou foram por outro caminho sonoro?

Foi sobretudo um trabalho de limar e filtrar um bocadinho toda a "verborreia" musical, passe a expressão, do Carlos Paredes, uma vez que muitas das músicas são divagações e produções harmónicas super extensas, e variações rítmicas... O nosso trabalho foi, precisamente, encontrar dentro de cada música do Paredes aquilo que não só nos dissesse algo a nós mais diretamente, mas que permitisse encontrar um ou dois padrões de uma parte mais orelhuda e limar isso de forma a resultar no tal formato canção, mais minimal.

O facto de cruzarem o universo dele com o rock ajudou nesse processo?

Sem dúvida. Se fizéssemos as versões tão fiéis aos originais, se calhar não era tão viável num formato mais simplista de rock.

Este projeto é lançado também com uma espécie de manifesto que, à luz do que se está a passar atualmente, quase parece premonitório, apesar de ser um texto em aberto. O que é que quiseram transmitir com esse manifesto?

[Risos] Eu não fui responsável por essa parte. O Pedro [Lopes] é que escreveu as letras e redigiu o manifesto, eu concentrei-me mais na parte musical do projecto...Mas a questão do nome 'Animais' e do manifesto tem, para mim, uma vertente mais direta, toca-me de uma forma mais particular porque eu defendo as causas dos direitos dos animais - eu alimento e trato imenso animais de rua diariamente. Essa é uma questão que me é mais querida. A parte mais política do manifesto é com o Pedro [risos].

O Carlos Paredes chegou a ouvir uma das versões do 'Mondego Chase'. Qual foi a reação dele à vossa abordagem musical das suas composições? Chegaram a estar com ele, na altura?

Não chegámos a estar. Aliás, o convite para participar na compilação em sua homenagem, surgiu do Henrique Amaro, da Antena 3, que, creio eu, na altura, lhe fez chegar a versão. O Carlos Paredes já estava bastante debilitado pela doença, na altura, mas chegou a ouvir o tema e quando ouviu emocionou-se bastante. E isso foi a melhor crítica que nós, como humildes intérpretes, poderíamos ter tido: o próprio autor emocionar-se com a nossa versão.

Ana Tomás

