De volta à rotina, o ator mostrou o estado do seu corpo durante uma sessão de fisioterapia.

Ângelo Rodrigues mostra perna que quase foi amputada

De volta à rotina, o ator mostrou o estado do seu corpo durante uma sessão de fisioterapia.

Ângelo Rodrigues pode dizer que o pior já passou. Depois da infeção causada por injeções de testosterona, que quase lhe custou a perna esquerda e a própria vida, o ator de 32 anos está a tentar voltar ao dia-a-dia.

Com humor, o ator decidiu mostrar, pela primeira vez, a perna que esteve infetada e que foi operada várias vezes para retirar tecidos mortos. "Perna de Flamingo em construção", colocou no 'stories' do Instagram, durante uma sessão de treino no ginásio.

O que se vê é que a perna está mais magra, mas Ângelo preferiu não mostrar o local da operação. O objetivo agora é ganhar músculo.

No perfil, também colocou uma fotografia em frente ao espelho, no que parece ser uma sessão de fisioterapia, em que é acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar. "Perna flectida, cabeça erguida", escreveu na legenda.

"Vou ficar a 100%"

O ator continua confiante que a recuperação vai ser total. À revista TV Mais, Ângelo assegurou que "a fisioterapia, ao contrário do que as pessoas pensam, está a correr bem". Sem hesitações, disse ainda que vai "ficar a 100%". O ator já conduz, apesar de ter de se deslocar com muletas ainda.

Documentário sobre o que aconteceu

Ângelo concordou em ser filmado durante toda a sua recuperação, para um documentário da SIC sobre o que se passou. Ainda pouco se sabe sobre o projeto mas o jovem adiante que vai "falar sobre o que me aconteceu e como está a ser a minha recuperação".

Para já, está a gravar o especial de Natal de 'Golpe de Sorte' para a SIC.





Ana Patrícia Cardoso