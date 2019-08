Ator continua em coma induzido mas apresenta melhorias no estado de saúde.

Ângelo Rodrigues foi operado pela quarta vez

O ator continua internado no Hospital Garcia de Orta onde, em apenas 72 horas, já foi submetido a quatro intervenções cirúrgicas.

Ao que tudo indica, a infeção generalizada foi causada por injeções de testosterona para aumentar a massa muscular.

Na tarde de quinta-feira, 29, voltou à sala de operações, estando em coma induzido desde a terceira operação. Segundo a agência do ator, o estado de saúde de Ângelo Rodrigues é estável. «Podemos informar oficialmente que há melhorias no estado do Ângelo. Não temos informações clínicas porque somente são dadas à família».

O ator de 31 anos, que atualmente está na série "Golpe de sorte" da SIC, tem tido a família sempre por perto.

A mãe, Teresa, e a irmã, Mariana, têm acompanhado de perto a repercussão das intervenções mas não fizeram ainda comentários oficiais sobre Ângelo.