Ângelo foi internado no Hospital Garcia de Orta e já foi operado duas vezes, fez hemodiálise e teve uma paragem cardíaca.

Ângelo Rodrigues entre a vida e a morte. Ator está a ser operado pela terceira vez

O “Correio da Manhã" avançou que Ângelo Rodrigues, de 31 anos, deu entrada no hospital consciente com uma grave infeção e que teve mesmo uma paragem cardíaca.



Diana Ramos, agente do ator, disse ao mesmo jornal que “quando esteve na Madeira, o Ângelo magoou-se num dedo do pé a jogar futebol e foi ao hospital tratar da infeção, depois de ter sido visto por um enfermeiro em casa.”

O ator foi submetido a duas cirurgias para remoção de tecidos, e encontra-se em estado considerado grave, tendo feito ainda hemodiálise.

Atualmente, o jovem faz parte do elenco da telenovela ‘Golpe de Sorte, da SIC, no papel de Bruno, o filho da euromilionária Maria do Céu Garcia, personagem interpretada por Maria João Abreu.





(Notícia em atualização)