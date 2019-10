A atriz fala da sua luta contra o cancro da mama, que ainda continua, e o sofrimento que passou com a mãe que faleceu da mesma doença.

Angelina Jolie. "Quis estar viva para ver os meus filhos crescerem"

Angelina Jolie perdeu a avó, com 40 anos, e a mãe, aos 56 anos, vítimas do cancro da mama. A atriz realizou o teste genético e os resultados revelaram que tem 87% de probabilidades de sofrer da mesma doença e 50% de hipóteses de desenvolver cancro dos ovários.

“Simplesmente sinto que fiz escolhas para melhorar minhas hipóteses de estar aqui para ver meus filhos crescerem e estar com eles em adultos e de conhecer meus netos”.

Num relato íntimo e emocionante, Angelina Jolie conta o sofrimento que passou com a doença e a morte da mãe e os momentos duros que viveu com as cirurgias preventivas a que se submeteu para diminuir as hipóteses de morrer cedo demais para aquele tumor. As confissões são feitas num texto publicado nesta edição da prestigiada revista Time e tem como objetivo alertar para a saúde das mulheres, física e mental e para o seu bem-estar.

Angelina Jolie com os cinco filhos ontem, (da esq. para a dir.) Knox, Zahara, Pax, Vivienne, e Shiloh. AFP

Já há cinco anos explicou num texto publicado no jornal New York Times a decisão de se submeter à radical mastectomia. A mensagem fez eco num mundo inteiro.

Medos e coragem

Agora, neste mês de alerta para o combate ao cancro da mama, Angelina Jolie confessa na Time os seus medos e coragem. E agradece os avanços médicos que existem hoje em dia no tratamento desta doença, desde os testes genéticos, às terapias. "Os avanços médicos são importantes na saúde das mulheres. Mas são só parte da imagem", é o titulo do texto da atriz na Time.

A embaixadora das Nações Unidas conta que a mãe antes de morrer fez o médico prometer que explicaria à filha todos os processos preventivos que existiam para que a atriz soubesse como poderia combater o problema.

Como os testes revelaram tão elevado risco decidiu há cinco anos submeter-se a uma mastectomia preventiva para prevenir o cancro da mama e um ano depois retirar os ovários e as trompas de Falópio para diminuir os riscos de vir a sofrer de um tumor naquela zona.

Angelina Jolie com a mãe que perdeu a luta contra o cancro da mama aos 56 anos.

“Simplesmente sinto que fiz escolhas para melhorar minhas hipóteses de estar aqui, viva, para ver meus filhos crescerem e estar com eles em adultos e de conhecer meus netos”.

A vencedora de um Óscar e o ex-marido Brad Pitt são pais de seis filhos, três adotados e três biológicos. Maddox, de 18 anos, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 13 e os gémeos Knox e Vivienne, de 11 anos.

Angelina ainda corre riscos

Porém, estas cirurgias não evitam por completo o aparecimento da doença, na atriz, como ela escreve nesta edição da Time. “Reduzem significativamente, embora não removem por completo, o meu risco de desenvolver cancro”.

“A minha esperança é conseguir ganhar o máximo de anos que puder para estar com os meus filhos, estar aqui para eles. Eu já vivo há mais de uma década sem a minha mãe. Ela conheceu apenas alguns de seus netos e muitas vezes estava doente demais para brincar com eles”, escreve a atriz que espera que as escolhas que fez lhe “permitam viver um pouco mais” do que a sua mãe, Marcheline Bertrand.

Uma imagem do casamento de Angelina Jolie e Brad Pitt

Por isso, segue à risca os tratamentos médicos, entre eles a colocação de pensos de hormonas, além da realização de exames médicos regularmente.

As cicatrizes lembram as vitórias

“Vejo e sinto mudanças no meu corpo, mas não me importo. Estou viva e, por enquanto, estou a conseguir fazer a gestão de todos os problemas”, anuncia a atriz.

Por causa da preocupação constante com a doença, Angelina diz que se sente mais ligada “com as outras mulheres”: “muitas vezes tenho conversas profundamente pessoais com estranhas sobre saúde e família”.

De seguida a embaixadora das Nações Unidas passa para a mensagem que pretende também transmitir, a da confiança e não se deixar vencer por complexos das feridas da doença.

Angelina Jolie numa missão humanitária.

“As pessoas também perguntam como me sinto sobre as cicatrizes físicas que carrego. Acho que nossas cicatrizes nos lembram o que vencemos. Eles fazem parte do que torna cada um de nós único. Essa diversidade é uma das coisas mais bonitas da existência humana”, garante Angelina Jolie.

Alerta para saúde mental

E deixa um alerta essencial. “As cicatrizes mais difíceis de suportar são muitas vezes invisíveis, as cicatrizes na mente”.

A saúde mental e o bem-estar das mulheres são fundamentais para encarar a doença e a vida, vinca.

Aqui, o apoio da família e amigos tem um papel fundamental. “Todos os pacientes que conheci no Institut Curie disseram que o cuidado e apoio de seus entes queridos era o fator mais importante na sua capacidade de lidar com a doença”.

Angelina alerta que as mulheres ainda são o elo mais fraco e que quando se trata da saúde das mulheres, “os avanços médicos são apenas uma parte da imagem”.

A saúde mental e a segurança são fundamentais. De acordo com a OMS, entre os principais factores que provocam problemas psicológicos nas mulheres incluem-se a “discriminação, o excesso de trabalho, pobreza, desnutrição, baixo status social e responsabilidade incessante pelo cuidado de outras pessoas”.

Os abusos às mulheres

A atriz pede aos leitores da Time para pararem de “fechar os olhos” aos “abuso de mulheres”, ao “bloqueio ao acesso das meninas à educação e aos cuidados de saúde”, aos “casamentos dessas meninas menores” ou de mulheres com quem não se querem casar”.

“Todas as descobertas médicas que prolongam nossas vidas são bem-vindas. Mas os corpos que esperamos curar também precisam ser respeitados e poupados a danos evitáveis. Só se nos sentirmos seguras e apoiadas, é que conseguimos dar o nosso melhor e mostrar todo o nosso potencial”, termina assim Angelina Jolie o seu artigo.