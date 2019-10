A atriz levou ontem os filhos, já todos adolescentes, à antestreia do novo filme 'Maleficent: Mistress of Evil', em Hollywood.

Angelina Jolie impõe regras para que filhos não sejam "mimados e consumistas"

A atriz levou ontem os filhos, já todos adolescentes, à antestreia do novo filme 'Maleficent: Mistress of Evil', em Hollywood.

Os filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt já são todos adolescentes. Os gémeos Knox e Vivienne têm 11 anos, Shiloh tem 13 anos, Zahara, 14 anos, Pax, 15 anos, e Maddox já tem 18 anos.



Ontem a prole foi com a mãe à antestreia do seu último filme 'Maleficent: Mistress of Evil', em Hollywood.

Só faltou o filho mais velho Maddox, que desde agosto, está a estudar na universidade Yonsei University, na Coreia do Sul.

Um afastamento que está a ser difícil para a mãe, como a própria já confessou. Quando deixou o filho à porta da universidade, em agosto, Angelina não conseguiu conter as lágrimas. O momento privado foi divulgado para todo o mundo. "É difícil, mas é emocionante", diz sobre a nova vida de Maddox. "Ele está pronto e é tão inteligente. E eu estou tão orgulhosa dele", declara a atriz citada pelo 'Daily Mail'.

Os filhos da atriz de 44 anos acompanham a mãe a maioria das vezes. Atualmente, mudaram-se com Angelina Jolie para Londres onde a mãe está a filmar ‘Eternals’.

"É maravilhoso contar com o apoio deles", referiu a atriz, esta segunda-feira, sublinhando que todos são “amigos uns dos outros” e seus “amigos”.

Adolescentes com regras

Os seis adolescentes são e sempre foram a prioridade da atriz que volta a dar vida a ‘Malificent’. Contudo, a ex-mulher de Brad Pitt desde sempre impôes regras aos filhos. Sobretudo, agora nesta fase conturbada da adolescência.

Angelina Jolie não quer que os seus filhos sejam “mimados e consumistas” o que é muito fácil dada a fama dos seus pais e a sua fortuna. Contudo, a mãe decidiu impôr limites ao custo das roupas que compram. E só podem comprar peças acessíveis, conta uma fonte próxima da família à revista norte-americana ‘Globe Magazine’.

Esta restrição está a causar discussões entre a filha Zahara, de 14 anos, e a mãe, pois a menina é a mais apaixonada por moda, de todos os irmãos.

“Ela é extremamente apegada às crianças e eles também são muito próximos dela”, sublinhou outra fonte ao jornal inglês ‘Daily Mirror’ contando que agora que se mudaram para a capital inglesa os seis filhos costumam ir com Angelina Jolie para os bastidores das filmagens.

“A principal razão por que ela trabalha é para dar aos filhos tudo o que for possível, mas na maior parte do tempo ela só queria estar com eles, então, os períodos dela nos bastidores podem ser muito difíceis para todos. É por isso que ela os leva e aluga casas, para que estejam sempre juntos”, declarou.

Também os meninos adoram estar com a mãe e uns com os outros como revelo a atriz recentemente numa entrevista ao ‘Entertainment Tonight’;

"Quando sabemos que os nossos filhos se amam e se abraçam e cuidam uns dos outros e se apoiam mutuamente, então sabemos que eles vão estar sempre bem, pois nunca estarão sozinhos. Estarão sempre uns com os outros”.

Férias com o pai

Apesar de já não morarem com o pai, e após um processo complicado de divórcio, de luta pela custódia das crianças e de visitas restritas de Brad Pitt aos filhos, os meninos já passaram, este verão, férias com o ator. Este foi aliás, o maior período de tempo que eles estiveram com o pai desde a separação do casal.

Angelina e Brad Pitt começaram a namorar em 2004 e casaram-se uma década depois. Em setembro de 2016 anunciaram a separação e finalizaram o complicado processo de divórcio em abril deste ano.

"Estes últimos anos não têm sido os mais fáceis, mas os meus filhos recordam-se sempre que posso ser mais forte", declarou a atriz à E! News.

Dos seis filhos do casal, os três mais velhos são adotados; Maddox nasceu no Cambodja e foi adotado com menos de um ano, Pax nascido no Vietname, em 2003, foi adotado aos quatro anos e Zahara é da Etiópia e veio para casa dos Brangelina com seis meses de vida.

Shiloh e os gémeos Knox e Vivienne chegaram depois e são os três filhos biológicos do casal.