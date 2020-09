Angel's Whispers levaram "The Battle" à Radio Latina

A banda de rock luxemburguesa está de regresso com um novo álbum de originais.

Com um longo percursso musical pautado pelo sucesso os Angel's Whisper continuam fiéis às sonoridades rock com nuances hard rock, bem patente no terceiro álbum "The Battle" editado no início deste ano, um título quase premonitório, mas repleto de energia e otimismo.

Foi este o pretexeto para a entrevista/showcase na Radio Latina, com dois membros dos Angel's Whisper, Freddy Mazzucco (guitarrista e compositor) e Nathalie Pellissier (vocalista). Ouça abaixo:

Entrevista, também, disponível em podcast.

Recorde aqui a primeira passagem dos Angel's Whisper pela Radio Latina, com "The Battle" no horizonte.

Os Angel's Whisper continuam o seu percursso e prometem novidades. Nesta fase de pandemia a esperança e a criatividade são as palavras de ordem.

Acompanhe a atualidade da banda no seu site oficial e no facebook.





