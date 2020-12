"Stay Wiht Me For Christmas" foi apresentado na Radio Latina.

Angel's Whisper lançam single de Natal.

A banda de rock luxemburguesa "Angel's Whisper" está de regresso após o lançamento de "The Battle", o terceiro longa duração da banda, em março deste ano.

"Stay With Me For Christmas" é o primeiro tema de Natal dos Angel's Whisper e também a música de Natal 2020 da Radio Latina, escrita por Freddy Mazzuco (guitarrista e fundador da banda), "Stay With Me For Christmas" inere-se no estilo dos grandes clássicos de Natal, com instrumentos como o violão/violoncelo, a harmónica e coros que se juntam à voz potente e calorosa de Nathalie Pelessier (vocalista da banda). O tema é inspirado na magia de Natal do Rockefeller Center em Nova Iorque onde o compositor, Freddy Mazzuco, viveu vários anos.

Foto: Pierre Guitard

A Radio Latina continua a promover "Stay Wiht Me For Christmas", com oferta de t-shirts, álbuns e singles da banda. Esteja atento às nossas emissões e deixe-se envolver pela música e magia de Natal dos Angel's Whisper.

Em entrevista à Radio Latina, dois elementos da banda, Nathalier Pelessier e Freddy Mazzuco, falaram sobre os projetos e a atualidade da banda focada na promoção e divulgação de "Stay Wiht Me For Christimas". Recorde abaixo:

Entrevista disponível em podcast no site da Radio Latina.

A banda realizou, recentemente, o videoclipe para "Am I Going Crazy".

Continue a acompanhar os Angel's Whisper no seu site oficial, facebook, instagram e no canal youtube da banda.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

