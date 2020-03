O jovem acalenta, desde sempre, o sonho de singrar na música.

Andrew...de mãos dadas com a música

O jovem acalenta, desde sempre, o sonho de singrar na música.

André Baptista tem 29 anos, nasceu em Setúbal/Portugal e vive no Luxemburgo, desde 2013. Cantor e compositor, a música "acompanha-o" desde muito jovem, com o hip-hop como referência inicial. A mudança para Lisboa expandiu o seu universo musical com a guitarra, que ainda hoje o acompanha, como instrumento de base.

O seu percursso musical passou pela atuação em alguns bares de Lisboa, com o nome artístico Andrew The Martian. No Luxemburgo deu continuidade à sua paixão pela música com concertos, composição de novas músicas e a participação num concurso de música onde foi sagrado vencedor.

O mais recente projeto de Andrew "The Third Element, entretanto terminado, não o demoveu de continuar a sua ascensão musical com a escrita e gravação de temas originais.

Foto: Liliana Sofia Photography

O artista é o convidado do espaço entrevista/showcase esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h. Acompanhe o momento musical através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e em latina.lu.

Siga a atualidade do artista na sua página facebook: https://www.facebook.com/AndrewTheMartian/ e no canal youtube: https://www.youtube.com/user/AndrewTheMartian?fbclid=IwAR1VTK9-81LKtF9dxDVTTklkqteBV.