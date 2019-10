Jovem cantora portuguesa, residente no Luxemburgo, apresenta-se com temas originais e românticos.

Radio Latina 1

Andreia Silva "tem na música todos os sonhos do mundo"

Andreia Silva é uma jovem que tem como ambição singrar no mundo da música. Oriunda de uma família de artistas, com 15 anos começou a compor as suas músicas, todas cantadas na língua de Camões. Com a passagem por vários grupos de baile, em Portugal, foi ganhando experiência e confiança para "trilhar" o seu caminho artístico.

No Luxemburgo, Andreia Silva continua a cantar e a encantar. A jovem artista é a convidada do espaço entrevista/showcase esta sexta-feira, 11 de outubro, entre as 15h e as 16h, na Radio Latina.

Acompanhe mais um momento musical na sua rádio através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e latina.lu

Ana Cristina Mendonça Gonçalves