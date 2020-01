A-Drew é o projeto a solo do artista luxemburguês.

Andrea Galleti apresenta novo projeto musical na Radio Latina

Andrea Galleti é um jovem luxemburguês, de origem italiana, que desde os seis anos de idade anda de "mãos dadas" com a música.

Habituado à "competição artística", graças a alguns concursos em que participou e saiu consagrado, o jovem músico e cantor não passou despercebido ao conhecido produtor luxemburguês, Jang Linster.

O primeiro EP "Feelings" é editado em 2006, cujo single Fly Awayared obteve grande sucesso. O artista foi, inclusive, convidado para a abertura do concerto de Daniel Powter no Luxemburg em 2009.

2019 foi o ano de consagração e afirmação artística de Andrea Galetti, com a apresentação do projeto a solo "A-Drew" e o lançamento do primeiro single "Keep me out of your mind".

Andrea Galleti com o seu projeto a solo A-Drew" é o convidado da Radio Latina, para um showcase, esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h. Acompanhe a atuação, ao vivo, do artista através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e em latina.lu.

O concerto de apresentação de "Five Seasons" terá lugar no sábado, dia 8 de fevereiro, na Schungfabrik em Tétange. As receitas do concerto reverterão, na totalidade, para as vítimas dos incêndios na Austrália.

Siga a atualidade do artista na página facebook A-Drew e no site: a-drew.com



Ana Cristina Mendonça Gonçalves