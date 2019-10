A modelo e atriz e o músico namoravam há dois anos mas só agora oficializaram a relação.

Ana Sofia Martins e David Fonseca casaram em segredo

A modelo e atriz e o músico namoravam há dois anos mas só agora oficializaram a relação.

Ana Sofia Martins e o David Fonseca casaram-se há três semanas, mas só esta quarta-feira, 16 de outubro, foi comunicado o enlace entre a também modelo e apresentadora de 32 anos e o músico de 46.

O anúncio foi feito pela própria Ana Sofia Martins, em entrevista à revista Caras, da qual é capa na edição desta semana, que chegou hoje às bancas.

"Foi um passo muito seguro" disse a atriz à mesma publicação, sobre o matrimónio que se realizou no registo civil de Cascais, a 27 de setembro, ao fim de cerca de dois anos de namoro, também ele mantido de forma discreta.

Sara Sampaio e Luís Borges.

A cerimónia do casamento seguiu no mesmo tom, tendo reunido apenas um pequeno grupo de convidados, composto por alguns familiares e amigos mais próximos, como os modelos Luís Borges e Sara Sampaio.

Ao Correio da Manhã, Ana Sofia Martins disse estar "muito feliz", sem revelar mais pormenores.

Apesar de o relacionamento já não ser segredo, o casal, que se conheceu enquanto jurados de 'Os Blogs do Ano', continua a separar as águas e nas suas páginas nas redes sociais continua a não haver referências ao parceiro, nem qualquer fotografia do casamento.