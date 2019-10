A fadista estreia-se como designer de joalharia e conta como aconteceu. Mas os concertos continuam e em fevereiro volta ao Luxemburgo.

Ana Moura lança coleção de jóias inspiradas no fado

A fadista Ana Moura acaba de se lançar oficialmente no mundo da joalharia. 'Ana Moura x Portugal Jewels' é o nome da sua primeira coleção, criada em parceria com esta marca de joalharia portuguesa e lançada oficialmente ontem, quarta-feira, 2 de outubro, em Lisboa.

A linha com assinatura, e desenho, da fadista colhe diversas inspirações, que vão desde recordações de infância à filigrana tradicional, passando pelo fado e pela sua amizade com Prince.

As jóias são peças banhadas a ouro e em prata, trabalhadas e com pedras encrustadas. Os desenhos variam e se há algumas que privilegiam a herança minhota, como o Brinco Rainha e o Coração de Viana, outras reproduzem formas de animais, como cobras e pombas.

As inspirações das jóias da fadista

"A tela da coleção são as jóias tradicionais portuguesas - 'Brinco Rainha', 'Coração de Viana' – em que introduzi manchas de cor contrastantes e elementos orgânicos inesperados", começa por explicar a fadista, num texto que acompanha o lançamento desta linha com a Portugal Jewels.

Nas pedras, Ana Moura optou pelas esmeraldas, pelos rubis e pelas zircónias - opções carregadas de simbologias. "Apaixonei-me pelo verde-esmeralda e pelo rubi-vermelho, cores que simbolizam o meu país, mas também pela cor roxa - uma lembrança do Prince que continua a inspirar-me. Adoro pedras e animais como a cobra, foi incrível poder misturar tudo e terminar com uma coleção muito pessoal", sublinha a cantora, apaixonada confessa por joalharia e moda.

Entre as suas peças favoritas desta linha, está o 'Coração Cobra' por combinar "o simbolismo do Coração de Viana" com dois dos seus elementos preferidos: "as pedras e a imagem de uma cobra".

Jóias com memória afetiva

Esta coleção de jóias evoca também a infância da fadista e as visitas que fazia às ourivesarias com a mãe. "Pedíamos aos joalheiros para modificar e personalizar as nossas peças. Adorava a ideia de sairmos de lá com algo diferente, que contasse uma história e que fosse só nosso", recordou a artista há algumas semanas, quando fez o anúncio desta linha de jóias, na sua página de Instagram.

Um processo de vários meses

O processo de criação desta coleção começou em janeiro e levou vários meses, entre a escolha dos materiais, o apurar de desenhos e a combinação de estilos e tamanhos até se chegar a um resultado que traduzisse a personalidade e o gosto da fadista.

A linha Ana Moura x Portugal Jewels inclui 30 peças, entre brincos, anéis, fios, gargantilhas, pulseiras e alfinetes de peito e está à venda no site oficial da cantora e no da marca Portugal Jewels e nos centros comerciais El Corte Inglés de Lisboa e Vila Nova de Gaia.

A peça mais barata custa 60 euros e a mais cara, o par de brincos Coração Cobra, tem o valor de 330 euros.

Novo concerto no Luxemburgo

A nova faceta da cantora não impede uma agenda cheia de concertos. A partir de 12 de outubro, Ana Moura começa uma série de concertos pela Europa, que se prolongam até ao final de fevereiro de 2020 e que incluem uma passagem pelo Luxemburgo.

Depois de, recentemente, ter participado no Festival Atlântico, a fadista volta a atuar no Grão-Ducado a 9 de fevereiro. O concerto terá lugar no Casino 2000, em Mondorf Les Bains. Os bilhetes já estão à venda, e custam entre 45 e 55 euros, e podem ser reservados no site Dyam.