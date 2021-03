Irmão da fadista faleceu este fim de semana na sequência de um acidente de viação, perto de Coruche.

Ana Moura de luto após a morte do irmão. Fadista agradece mensagens de apoio dos fãs

A fadista Ana Moura está de luto depois da trágica morte do irmão, de 43 anos, num acidente de viação, este sábado, no concelho de Coruche, terra natal da cantora e onde reside a sua família.

Segundo o jornal local Correio do Ribatejo, que cita a Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado pelas 17h25, tendo o despiste do veículo, uma mota de alta cilindrada, ocorrido numa zona de curva fechada, na estrada municipal que liga Coruche à freguesia de São José da Lamarosa.

Do acidente resultou a morte de Bruno Moura Pereira, o irmão da fadista, cujo óbito foi declarado no local. A sua companheira, de 49 anos, ficou gravemente ferida tendo sido encaminhada para o Hospital de Santarém.

Esta segunda-feira, Ana Moura reagiu, pela primeira vez, publicamente, à morte do irmão, através da sua página do Instagram. Nos stories, a fadista manifestou o choque com a partida do familiar e agradeceu as mensagens de apoio dos fãs.

A morte do irmão da fadista aconteceu um dia depois de a cantora ter divulgado o vídeo do tema "Vinte Vinte (Pranto)" - uma colaboração com o cantor Conan Osíris e o DJ Branko.

Através da imagem do luto, o vídeo presta tributo às vítimas da covid-19. "Uma homenagem a todas as pessoas que viveram a escuridão que 2020 trouxe. Na esperança de dias melhores, pedimos aos céus que nos devolvam a luz, o ar e o amor que o passado ano nos tirou. Enterremos o que passou, para ver nascer o que virá", refere a apresentação do clipe.







Figura querida dos luxemburgueses e da comunidade portuguesa, em particular, a fadista é artista assídua dos palcos do Grão-Ducado. A sua atuação mais recente, no país, aconteceu no início de fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia atingir o Luxemburgo.





A Rádio Latina apresenta as condolências à fadista Ana Moura e à sua família.







