Os dois cantores participam em 'Vinte Vinte', o novo tema gravado pelo DJ e produtor e lançado esta sexta-feira. Oiça aqui a canção.

Radio Latina 2 2 min.

Ana Moura, Conan Osíris e Branko juntos em nova canção

Os dois cantores participam em 'Vinte Vinte', o novo tema gravado pelo DJ e produtor e lançado esta sexta-feira. Oiça aqui a canção.

Ana Moura é a voz do novo tema gravado pelo produtor e DJ Branko.

Intitulada 'Vinte Vinte', numa tradução por extenso do ano que agora começa (2020) e do início de uma nova década, a canção junta à voz da fadista letra de Conan Osíris e batida e produção daquele músico português.

Branko, Ana Moura e Conan Osíris Foto: AFP

O tema foi criado no âmbito do desfile de encerramento da ModaLisboa de 2019 e começou como um desafio colocado pelo estilista Luís Carvalho a Ana Moura. O objetivo, refere o comunicado da Sons em Trânsito, representante da fadista, era criar um tema para essa ocasião específica, o que levou a levou a convidar Branko e Conan Osíris.

Os três fecharam-se em estúdio durante uma tarde e criaram "esta ode ao novo ano", diz o mesmo comunicado, que acrescenta que ‘Vinte Vinte’ traz uma celebração dos "ritmos da música tradicional portuguesa, revisitando os padrões rítmicos da chula que são atualizados e trazidos para 2020 através da produção de Branko (com produção adicional de PEDRO)".

A canção é lançada esta sexta-feira, 3 de janeiro, nas diferentes plataformas digitais e pode escutá-la no vídeo abaixo:

Esta é a mais recente colaboração de João Barbosa, ou Branko, - músico, produtor, DJ, editor, membro dos Buraka Som Sistema e um dos nomes sonantes da atual cena de música eletrónica portuguesa e internacional -, com artistas de outras áreas musicais.



De resto, em 2019, quando lançou o disco 'Nosso', Branko sublinhou, numa entrevista à revista americana 'Rolling Stone', as pontes que tenta fazer com a sua música, explicando como tinha usado a cena musical de Lisboa como "ponto de partida para todas as canções do álbum". "Seja pelos instrumentais, seja pelas batidas, tudo nasceu no universo da língua portuguesa", referiu então.

O tema 'Vinte Vinte' segue lógica semelhante à da canção 'Reserva Pra Dois', de 2016, que juntava produção e música de Branko, letra de Kalaf e a interpretação de Mayra Andrade.



Entretanto também Ana Moura deverá ter novidades em breve. A fadista está prestes a lançar um novo disco, que sucederá a 'Moura', de 2015, e que contará com a colaboração de Emile Haynie, produtor de artistas como Beyoncé, Adele ou Lana del Rey.

Os novos temas deverão fazer parte do alinhamento do próximo concerto da cantora no Luxemburgo. O espetáculo marca o regresso de Ana Moura ao Grão-Ducado depois da participação na edição de 2019 do Festival Atlântico e está agendado para 9 de fevereiro, às 16h, no Casino 2000, em Mondorf Les Bains.

Saiba como ganhar bilhetes aqui.

Ana Tomás