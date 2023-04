Tempos de condução e pausas diárias somados, a chamada 'amplitude máxima' dos motoristas de autocarro não pode exceder as 15 horas por dia, segundo as regras europeias. No Luxemburgo, a média é de 12.

Autocarros

‘Amplitude horária’. Motoristas passam em média 12 horas nos autocarros

Tempos de condução e pausas diárias somados, a chamada 'amplitude máxima' dos motoristas de autocarro não pode exceder as 15 horas por dia, segundo as regras europeias. No Luxemburgo, a média é de 12.

A situação tem vindo a melhorar, mas ainda há caminho por percorrer. No Luxemburgo, os motoristas passam, em média, 12 horas por dia nos autocarros, incluindo os tempos de condução e as pausas diárias obrigatórias.



Na prática, são duas horas a menos do que a amplitude máxima de 15 horas permitida na União Europeia. E, por cá, em algumas empresas, a média chega a ser de nove horas, segundo Paul Glouchitski, responsável da LCGB pela pasta dos transportes.

Ouvido pela Rádio Latina, o sindicalista disse que a situação melhorou desde a adoção do regulamento grão-ducal de 2018, que passou a permitir pausas diárias mais curtas.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Paul Glouchitski diz que o regulamento de 2018 foi um primeiro passo para melhorar a situação dos trabalhadores do setor, e lamenta que iniciativas como a proposta de Bruxelas sobre os 12 dias de trabalho consecutivos para os motoristas do setor do turismo venha a deitar por terra os progressos que têm sido feitos.

Em causa, a falta de condutores, que só se vai agravar se os motoristas passarem a ter de trabalhar 12 dias seguidos. O sindicalista teme mesmo que os planos de Bruxelas venham a pôr em causa o serviço de transporte.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Artigo: Diana Alves | Foto: Marc Wilwert