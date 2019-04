A cantora morreu esta sexta-feira, aos 62 anos. Lutava deste 2006 contra uma fibrose pulmonar.

"Amor de Água Fresca" e não só. Recorde os maiores êxitos de Dina

A cantora Dina morreu hoje, aos 62 anos, no Hospital Pulido Valente, vítima de fibrose pulmonar grave, segundo informação avançada pela RTP. A artista padecia da doença há cerca de 12 anos e, devido ao agravamento do seu estado nos últimos tempos, tinha urgência no transplante de um pulmão, necessitando mesmo de andar com uma garrafa de oxigénio ao longo de 24 horas.

A cantora ficou conhecida pela música "Amor d'Água fresca", que venceu o Festival da Canção de 1992. No entanto, são vários os êxitos de uma carreira musical de 40 anos. Recorde alguns dos seus sucessos:

"Guardado em Mim" no Festival da Canção (1980)

"Pássaro Doido" (1980)

"Há sempre música entre nós" (1981)

"Gosto do teu gosto" no Festival da Canção (1982)

"Deixa lá" (1982)

"Dinamite" (1982) – Foi também o nome dado à última digressão da cantora, em 2016.

"Pérola, Rosa, Verde, Limão, Marfim" (1983)

"Amor de Água Fresca" no Festival da Canção (1992)

"Esta manhã em Lisboa"

"Que é de ti" (2002)