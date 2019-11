Robyn Crawford lançou o livro “A Song for You: My Life With Whitney Houston”, em que descreve o relacionamento romântico que começou na adolescência e que foi travado pela mãe da cantora.

Amiga de Whitney Houston revela romance secreto entre as duas

Mesmo sete anos após a morte de Whitney Houston, a vida conturbada de uma das maiores vozes de sempre continua a suscitar curiosidade.

Desta vez, a sua melhor amiga e assistente, Robyn Crawford, lançou o livro “A Song for You: My Life With Whitney Houston”, em que descreve com detalhe a relação de proximidade que tiveram durante praticamente toda a vida da cantora.





Tudo começou ainda na adolescência, antes de Whitney se tornar famosa. As duas conheceram-se num acampamento de verão em Nova Jersey, em 1980.



Houston tinha 17 anos e Crawford, 19. Isoladas do mundo, iniciaram um romance secreto e, na altura, Crawford prometeu a Whitney que iria cuidar dela. Foi o que fez nos 20 anos seguintes em que se manteve ao seu lado, como assistente e amiga.

Naquele verão, "queríamos estar juntas e isso significava apenas nós duas", pode ler-se no livro, citado pela revista People.

A carreira em primeiro lugar

Ninguém poderia prever o que o futuro reservava para a jovem Whitney. A sobrinha de Dionne Warwick foi descoberta e rapidamente tornou-se um sucesso internacional.

A própria terminou a parte física do relacionamento assim que assinou o seu primeiro contrato com Clive Davis, na produtora Arista, em 1982. Fê-lo de forma peculiar, dando a Crawford uma Bíblia.

"Disse que não deveríamos mais estar juntas já que isso tornaria o caminho ainda mais difícil porque, se as pessoas descobrissem, usariam isto contra nós e nos anos 1980 era assim que se pensava", escreveu.

Robyn e Whitney Foto: Documentário "Can i Be Me"

Também houve pressão da família, sobretudo através da mãe de Whitney, a cantora de gospel Cissy Houston. "Whitney disse que a mãe considerava não ser nada natural que duas mulheres fossem tão chegadas".

O documentário "Can I Be Me" chega a explorar a relação entre as duas melhores amigas e deixa no ar se elas seriam mais do que amigas.

Robyn e Whitney nunca chegaram a rotular a relação. "Nunca falamos sobre rótulos. Acabamos a viver nossas vidas e eu esperava que pudesse continuar assim para sempre". Não foi o que aconteceu.

Houston conheceu o cantor Bobby Brown, em 1989, e o casal acabou por casar e ter uma filha. Doze anos mais tarde, a cantora de 'I Will Always Love You' foi encontrada morta afogada numa banheira de hotel. Há anos que lutava contra o vício de drogas e um casamento repleto de escândalos.

Crawford é agora treinadora de fitness, casou com outra mulher e adotou duas crianças.





