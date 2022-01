Máscara não é obrigatória no recreio.

Atualidade em síntese 03 JAN 2022

Alunos regressam hoje à escola mas com máscara

Os alunos do Luxemburgo regressam às aulas esta segunda-feira, após duas semanas de férias de Natal. A retoma do ano letivo é marcada por um outro regresso: o uso obrigatório da máscara.

Alunos, professores e o corpo não docente têm de usar máscara de proteção individual no interior dos estabelecimentos escolares. Mas no recreio a máscara não é obrigatória. É o que estipula a lei covid aplicada desde 25 de dezembro e que caduca a 28 de fevereiro.

A obrigatoriedade do uso da máscara abrange os alunos de todo o sistema de ensino nacional, a partir do segundo ciclo do fundamental, ou seja, as crianças com seis anos e mais. A medida abrange também o ensino privado e os ateliers de tempos livres, as chamadas ‘maisons relais’.

2022 promete ser um ano agitado no Luxemburgo

Após um ano de 2021 marcado pela campanha de vacinação, 2022 promete ser agitado no Luxemburgo.

Com o novo ano, reformas, mudanças e novas medidas acontecem logo no início do ano. A mais impactante de todas é, sem dúvida, a chegada da CovidCheck ao mundo do trabalho.

Com o objetivo de reduzir o número de infeções, o dispositivo entrará em vigor a partir de 15 de janeiro.

Para ter acesso a escritórios, estaleiros e outros locais de trabalho no Grão-Ducado, os trabalhadores deverão apresentar o certificado que atesta a vacinação completa, recuperação da doença ou o teste negativo. Até então, esta apresentação era realizada de forma voluntária. O CovidCheck passa então a ser aplicado, nos locais de trabalho, na sua versão 3G.

O CovidCheck não será a única medida anticovid que promete causar polémica neste 2022. Na verdade, a obrigação de vacinação também deve ser discutida já esta semana no Parlamento, a pedido do primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Intervalo de tempo para vacina de reforço reduzido para quatro meses

O tempo de espera para a administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19 é a partir de hoje reduzido a quatro meses.

Estão abrangidos pela medida os residentes vacinados com os fármacos Pfizer e Moderna, mas também aqueles que receberam uma dose da AstraZeneca e uma segunda dose de outro fármaco (Pfizer e Moderna).

No caso de duas doses da AstraZeneca o intervalo entre a vacinação completa e o reforço é de quatro meses. Na Janssen, de dose única, esse intervalo é de apenas um mês.

Note-se que desde 1 de dezembro, as vacinas de reforço só são administradas num dos cinco centros de vacinação e através de marcação. As pessoas abrangidas recebem uma carta por parte do Governo com a indicação detalhada do processo.

Centro de vacinação transferido de Limpertsberg para Kirchberg

O centro de vacinação no pavilhão Victor Hugo, em Limpertsberg, é a partir de hoje temporariamente transferido para a Luxexpo The Box, devido a problemas técnicos no edifício.

As pessoas que têm uma marcação no pavilhão Victor Hugo devem ir à Luxexpo The Box, onde está instalado um centro de vacinação, no corredor 3C. Todas as marcações anteriores permanecem inalteradas, apenas muda a localização.

O governo não especifica quanto tempo esta transferência temporária deve durar.

Arrancam hoje os saldos de Inverno

O período de saldos de Inverno começa hoje oficialmente no Luxemburgo, com descontos e promoções presentes nas lojas de norte a sul do país.

Os saldos prolongam-se até 29 de janeiro.

Detido em Espanha. Burlão português de criptomoedas fez vítimas no Luxemburgo

Um homem de 45 anos de nacionalidade portuguesa foi detido pela polícia espanhola por suspeitas de ser “um dos maiores burlões com investimentos em criptomoedas a nível europeu”, divulgou a Guarda Civil em comunicado.

Como resultado das investigações, foram identificadas várias vítimas em Espanha e descobriu-se que o homem tinha também cometido crimes no Luxemburgo, na Suíça e em Portugal, refere a agência Lusa.

O cidadão português preso tinha um "elevado nível de vida" e é acusado de sete crimes de fraude e de branqueamento de capitais.

O detido teria criado uma plataforma de investimento em criptomoedas numa página na Internet, que foi divulgada através de vários fóruns, programas de rádio, eventos desportivos e até eventos de caridade. O objetivo era atrair a atenção e o investimento de numerosas pessoas, usando o conhecido esquema piramidal.

A sua detenção ocorreu este domingo, na cidade de Valência, durante a operação “BITDROP”. Várias contas bancárias e páginas na Internet de acesso à plataforma foram bloqueadas, bem como apreendidos cerca de vinte veículos topo de gama. O total de ativos bloqueados foi de mais de dois milhões e meio de euros.

Novo espaço da Post Hamilius inaugurado esta segunda-feira

A empresa de telecomunicações e de correio Post inaugura esta segunda-feira o seu novo ponto de venda no Hamilius, na Cidade do Luxemburgo.

O espaço Post Hamilius abre portas na rua Aldringen, n° 12A, nas imediações do Hôtel des Postes.

Com uma área total de 265 m², o novo ponto de venda tem dois pisos para os serviços dos correios, telecomunicações e finanças da Post.

Com esta inauguração, a empresa fecha as atuais instalações situadas no boulevard Royal, a poucos metros de distância. O fecho aconteceu no dia 24 de dezembro. Desde então, a empresa efetuou as mudanças de instalações para o novo espaço, que é inaugurado hoje.

Redação Latina | Lusa | Foto DPA