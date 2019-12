O filme tornou-se uma obra de culto. A série de televisão estreia no início de 2020.

"Alta Fidelidade". Vem aí a série de TV sobre a vida numa loja de discos

O filme "Alta Fidelidade", de 2000, baseado na obra do autor britânico Nick Hornby, marcou uma geração de jovens amantes de boa música e marcou a carreira dos jovens atores John Cusack, Jack Black ou Lisa Bonet.

Cusack, o dono de uma loja de discos, espera à chuva com um rádio nos braços continua a ser uma das imagens icónicas do cinema do início do século XXI.

20 anos depois, Zoë Kravitz, a filha de Bonet é a produtora executiva e protagonista da série do serviço de streaming Hulu. Uma geração depois, os problemas amorosos e existenciais continuam muito parecidos e sempre com a música como personagem secundária, ou Zoë não fosse também filha do músico Lenny Kravitz.

No elenco também estão Da’Vine Joy Randolph, David H. Holmes, Jake Lacy, e Kingsley Ben-Adir no elenco.

A estreia da série está marcada para o próximo dia dos namorados, 14 de fevereiro.





Ana Patrícia Cardoso