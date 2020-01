Keys é um dos nomes maiores do R&B mundial e Luxemburgo fará parte da digressão europeia da cantora.

Alicia Keys atua no Luxemburgo em julho

Keys é um dos nomes maiores do R&B mundial e Luxemburgo fará parte da digressão europeia da cantora.

A vencedora de 15 prémios Grammy vai subir ao palco do Rockhal no dia 11 de julho. O último concerto no grão-ducado aconteceu em 2013. Sete anos depois, os fãs podem ver novamente a cantora ao vivo.

O próximo sétimo álbum de estúdio, ALICIA, será lançado mundialmente no dia 20 de março. A pré-venda está marcada sexta-feira, 24 de janeiro, em comemoração ao aniversário da cantora, no dia 25.

Keys também vai voltar a apresentar a cerimónia dos Grammy Awards no domingo, 26 de janeiro.

Os ingressos estão à venda a partir de segunda-feira, 27 de janeiro, às 10h, aqui.