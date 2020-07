"Alfalfa" tem novo single e já roda na Radio Latina

O duo luxemburguês de electropop lançou "So Cold".

O duo luxemburguês de electropop lançou "So Cold".

Formados em 2018 após experiências musicais individuais, Alfalfa (nome de uma planta) é composto por Charel Geimer e Bert Jung. Com cerca de 10 anos de experiência enquanto cantores e compositores, têm recebido um acolhimento positivo por parte das rádios, crítica e público.

Além da música que compõe e partilha com o público, o duo colabora com Instituições Educacionais através do desenvolvimento de projetos musicais e criativos.



Depois dos singles "Lift Me Up", "Off And On And Over It" e "Your Side" foi lançado esta sexta-feira, 31 de julho, "So Cold", em exclusivo, na Radio Latina e que pode ouvir abaixo.

Bert Jung, um dos membros dos Alfalfa, foi o convidado do espaço Agenda Cultural na Radio Latina:

Entrevista, igualmente, disponível em podcast no site da Radio Latina na rubrica "Artes & Artistas".

"So Cold" evoca e questiona a frieza e egoísmo do ser humano em determinadas situações e está, a partir de hoje, disponível nas plataformas digitais como spotify.

Siga a atualidade dos Alfalfa no site oficial e nas redes sociais facebook e instagram.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

