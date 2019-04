O testemunho sobre violência doméstica de Alexandra Lencastre provocou uma série de comentários violentos, obscenos e machistas de internautas nas redes sociais, que levaram a filha da atriz a reagir: “Portugal, por amor de Deus, haja respeito. Venham a Londres falar comigo sobre a minha mãe cara-a-cara, seus cabrões”, escreveu a jovem de 20 anos que está a estudar em Londres.

Alexandra Lencastre agredida nas redes sociais por denunciar violência doméstica

O testemunho sobre violência doméstica de Alexandra Lencastre provocou uma série de comentários violentos, obscenos e machistas de internautas nas redes sociais, que levaram a filha da atriz a reagir: “Portugal, por amor de Deus, haja respeito. Venham a Londres falar comigo sobre a minha mãe cara-a-cara, seus cabrões”, escreveu a jovem de 20 anos que está a estudar em Londres.

“Olá, eu sou a Alexandra Lencastre e, embora não esteja de corpo, estou de alma e coração na marcha silenciosa […] contra a violência doméstica. Têm todo o meu apoio. Coragem. Eu sofri de violência doméstica, na minha família, várias pessoas sofreram. Estou convosco. Estou entre vós. Coragem“. Esta é a mensagem vídeo que a que a atriz divulgou nas redes sociais no fim-de-semana passado, a propósito da II Marcha Silenciosa contra a Violência Doméstica, que decorreu em Setúbal, e que se tornou num dos temas quentes da semana em Portugal. Não só pela coragem de Alexandra Lencastre, sobre a qual na sua grande maioria tem recebido imensos elogios, mas também pelos comentários humilhantes e ofensivos, alguns até de cariz sexual que recebeu nas redes sociais. Uns tão violentos que a própria filha mais nova da atriz, Catarina Bakker, reagiu, na sua conta do Facebook. “Portugal, por amor de Deus, haja respeito. Venham a Londres falar comigo sobre a minha mãe cara-a-cara, seus cabrões”, escreveu a jovem de 20 anos que está a estudar em Londres.

A revolta da filha de Alexandra deve-se a comentários como estes, recolhidos por Miguel Somsen: “Dava jeito dois carros de mão. Para acomodar as mamas”, “E as mamas dela gritam por liberdade, quais seres oprimidos e sufocados”, “com umas mamocas dessas qual foi o bruto que te bateu”, “agora todas as figuras públicas sofreram de violência doméstica? É para criar protagonismo?”

“Do que vi, parece que se enquadra num discurso de ódio”, considera a investigadora Marisa Torres da Silva, entrevistada pelo Público, a propósito destes comentários. Para a cientista, especialista em estudos dos media e de género esta é uma “forma de violência”, dado que “faz um ataque a uma pessoa com base no seu género”. Neste caso concreto, é direcionada à atriz “mas é por ser mulher, por ser figura de entretenimento”, acredita professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Alexandra Lencastre não é a primeira personalidade pública a assumir que foi vítima de violência doméstica. Bárbara Guimarães, que travou uma dura batalha legal com o ex-marido Manuel Maria Carrilho por agressões psicológicas e físicas da parte dele, viu recentemente, o ex-ministro da cultura ser absolvido do crime de violência doméstica contra a apresentadora.

A estas duas mulheres juntam-se a atriz Helena Laureano, a Dj Rita Mendes, a ex-modelo Luisa Beirão e as ex-concorrentes da Casa dos Segredos Joana Diniz e Helena Isabel Patrício.

Já foram mortas 13 mulheres desde o início do ano Só este ano, de janeiro a 28 de março, já morreram 13 mulheres vítimas de violência doméstica em Portugal, praticamente metade do total das mortes do ano inteiro de 2018: 28 vítimas mortas em 2018, segundo dados da UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta). E os números assustadores continuam. Em quase três meses, 84 dias, foram facultados 495 “botões de pânico”, nome popular para os chamados equipamentos de proteção por teleassistência só a vítimas de violência doméstica, ou seja, os tribunais concederam 5 botões de pânico aparelhos por dia, segundo a Sábado. E, de acordo com o Manifesto 8M, em Portugal as mulheres representam 80% das vítimas de violência doméstica e 90,7% das vítimas de violência sexual. O próprio Presidente da República já tem alertado para este flagelo e para a necessidade medidas mais adequadas. “Portugal tem acordado com tristes notícias sobre o brutal aumento da violência doméstica, do qual já resultaram 12 mortes trágicas”, escreveu o Presidente, na página oficial da Presidência, por ocasião do Dia Europeu das Vítimas de Crime, a 22 de Fevereiro. No passado dia 7 de Março, assinalou-se pela primeira vez o Dia de Luto Nacional Pelas Vítimas de Violência Doméstica. Uma data que pretende consciencializar sobre o problema e homenagear as vítimas. Nesse dia, o primeiro-ministro anunciou a criação de uma nova equipa de trabalho e uma nova proposta para melhorar o combate à violência doméstica. A criação da comissão técnica multidisciplinar para a prevenção e combate à violência doméstica, que se reuniu pela primeira vez, a 7 de Março, e a entrega por António Costa de uma proposta para a criação de tribunais mistos especializados em casos de violência doméstica.

