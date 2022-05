Entre o meio-dia e as 21h haverá chuva forte, granizo e rajadas de vento até 80km por hora.

Atualidade em síntese 23 MAI 2022

Alerta de trovoadas violentas para esta segunda-feira

Entre o meio-dia e as 21h haverá chuva forte, granizo e rajadas de vento até 80km por hora.

O Meteolux emitiu um alerta amarelo para esta segunda-feira, entre o meio-dia e as 21h, devido ao mau tempo.



O instituto de meteorologia prevê risco de trovoadas potencialmente violentas, acompanhadas por chuva forte, granizo e rajadas de vento até 80km por hora.

A partir de terça-feira, o tempo vai acalmar.

Luxemburgo. Pessoas com sintomas suspeitos de varíola dos macacos devem dirigir-se ao CHL

O Luxemburgo não registou ainda nenhum caso confirmado da varíola dos macacos. No entanto, devido a casos confirmados nos países vizinhos do Luxemburgo e na Europa, o Ministério da Saúde divulgou no sábado um comunicado de alerta aos residentes.

As pessoas com sintomas suspeitos desta doença viral devem consultar o serviço de doenças infecciosas do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), em Strassen, pedem as autoridades de saúde.

Entre os sintomas suspeitos estão erupções cutâneas, febre, dor de cabeça, dores musculares, sonolência ou fadiga.

A varíola dos macacos é transmitida através do contacto sexual com uma pessoa ou através de fluidos corporais, incluindo a saliva.

Já se inscreveram 300 refugiados ucranianos na ADEM

Os refugiados ucranianos têm um estatuto que lhes permite aceder diretamente ao mundo do trabalho no Luxemburgo. Até agora mais de 300 refugiados ucranianos já se inscreveram na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) com o objetivo de encontrar um trabalho que lhes permite adquirir uma independência financeira no país.

Estes dados foram revelados, esta quinta-feira, pela diretora da ADEM, Isabelle Schlesser, à RTL.

Segundo a responsável, 70% dos inscritos são mulheres e a maioria tem altas qualificações. Cerca de 80% têm um diploma universitário.

No entanto, o maior desafio para estes refugiados é a língua. Embora a maioria domine o inglês, Isabelle Schlesser sublinha que em certos setores é possível trabalhar falando somente o inglês, porém noutros setores o francês, alemão ou luxemburguês são essenciais.

De acordo com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, o Luxemburgo acolheu até agora à volta de 5.000 refugiados oriundos da Ucrânia, desde a invasão russa, em fevereiro.

Governo apresenta pacote de apoio aos agricultores

O ministro da Agricultura anunciou um pacote de seis medidas para ajudar os agricultores a enfrentar o aumento dos custos da energia, dos custos da alimentação do gado e dos preços dos fertilizantes.

Claude Haagen garante que os agricultores vão poder utilizar temporariamente as terras em pousio para o cultivo de leguminosas e anunciou um máximo de 40 mil euros por cada exploração de suínos. Há ainda até 35 mil euros para as empresas de transformação agroalimentar que estão com perdas devido à subida dos preços da energia ou fertilizantes.

Outra das medidas é a redução do preço gasóleo agrícola em 7,5 cêntimos, o que já acontece desde abril.

Por fim, vai haver também ajudas financeiras aos produtores, sob forma de "capital não reembolsável" e como garantia sobre empréstimos bancários.

Bruxelas. Ministra Yuriko Backes discute impacto financeiro da guerra na Ucrânia

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa entre esta segunda e terça-feira nas reuniões do Eurogrupo e do ECOFIN, a ter lugar em Bruxelas.

O Ministério das Finanças refere em comunicado que a reunião do Eurogrupo irá servir para trocar opiniões sobre a política económica a adotar, tendo em conta os atuais desafios económicos decorrentes da guerra na Ucrânia.

Yuriko Backes e os seus homólogos europeus vão ainda debater quem poderá ser o substituto de Klaus Regling à frente do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

No conselho ECOFIN, os 27 ministros das Finanças vão discutir o financiamento da Ucrânia e a aplicação das sanções já adotados contra a Rússia. Por último, os governantes vão apresentar um roteiro para fazer avançar os trabalhos sobre a união aduaneira.

Forças russas iniciam operação de desminagem na fábrica Azovstal

As forças russa iniciaram operações de desminagem na fábrica Azovstal, na cidade ucraniana de Mariupol, disse hoje o Ministério da Defesa da Rússia.

As autoridades referem que foram neutralizados “mais de uma centena de artefactos” que se encontravam na fábrica, após a retirada das forças ucranianas.

A Rússia anunciou no passado dia 20 de maio a “completa rendição” dos defensores de Azovstal.

No total, de acordo com Moscovo, durante a semana passada entregaram-se 2.439 combatentes ucranianos, na maioria membros do batalhão nacionalista Azov, que integram o Exército regular de Kiev.

Finlândia admite que veto turco atrasará adesão à NATO em "várias semanas"

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Pekka Haavisto, admitiu que o veto turco à integração do país na NATO poderá atrasar em "várias semanas" o processo de adesão.

A Turquia, enquanto membro da Aliança Atlântica, tem ameaçado vetar a entrada da Suécia e da Finlândia após acusar os dois países de manterem ligações com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, com o qual está em guerra há várias décadas e que considera um "grupo terrorista".

O governante finlandês disse que o seu país continuará em conversações com a Turquia, mas que os prazos dilataram consideravelmente.

Contudo, revelou-se otimista sobre a resolução do diferendo entre os dois países, uma vez que Helsínquia pode garantir a Ancara que as ligações com os curdos serão supervisionadas com muito mais cuidado, conforme solicitado pelo Presidente turco.

Ucrânia: Guerra impulsiona recorde de deslocados para 100 milhões de pessoas

O número de pessoas deslocadas de suas casas devido a conflitos em todo o mundo atingiu um recorde de 100 milhões, impulsionado pela guerra na Ucrânia, anunciou hoje o alto-comissário da ONU para os Refugiados.

Segundo Filippo Grandi, o número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo aumentou para 90 milhões até ao final de 2021, devido, sobretudo, a novas ondas de violência ou conflitos prolongados em países como a Etiópia, o Burkina Faso, Myanmar, Nigéria, Afeganistão e República Democrática do Congo.

No início do ano, a guerra na Ucrânia juntou a esse número mais de oito milhões de pessoas, além de mais de seis milhões de refugiados para os países vizinhos.

China avisa Biden para não subestimar determinação de Pequim em relação a Taiwan

A China avisou hoje o Presidente dos Estados Unidos para não "subestimar" a "firme determinação" de Pequim em "proteger a sua soberania", depois de Joe Biden ter prometido defender Taiwan em caso de uma invasão chinesa.

Wang Wenbin, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, pediu aos Estados Unidos que evitem enviar sinais errados às forças independentistas de Taiwan.

Joe Biden, que se encontra no Japão após uma passagem pela Coreia do Sul, naquela que é a sua primeira viagem à Ásia desde que tomou posse, admitiu hoje que os Estados Unidos poderiam intervir militarmente caso a China invadisse Taiwan.

Estas foram as declarações mais fortes e abertas de apoio a Taipé por um líder da Casa Branca em décadas.

O Presidente norte-americano disse que a obrigação de proteger a ilha tornou-se "ainda mais forte" após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Futebol. Carlos Fangueiro levanta taça de campeão pelo F91 Dudelange

O F91 Dudelange é oficialmente campeão da Liga BGL, o principal escalão do futebol luxemburguês. A equipa treinada por Carlos Fangueiro foi vencer este domingo no terreno do Wiltz por 3-0 e sagrou-se campeão pela 16ª vez em 32 anos de existência, com 67 pontos.

Já o Fola deixou-se empatar frente ao Mondorf, por uma bola, e perdeu o segundo lugar para o Differdange (62 pontos), que ganhou o Niederkorn por 2-0.

Nos outros jogos da 30ª e última jornada, o Hesperange ganhou 2-0 ao Racing Luxemburgo, o Strassen empatou 2-2 com o Titus Pétange e o Etzella foi vencer o Rosport por 3-0.

Entre as equipas despromovidas, o Hamm Benfica, que para o ano vai chamar-se FC Luxembourg City, perdeu por 1-0 na receção à Jeunesse, enquanto o Rodange foi derrotado em casa pelo Hostert, por 2-3.

Quem vai subir de divisão é o Mondercange, campeão da Liga de Honra, e o segundo classificado, Käerjeng.

Nos jogos de barragem, para decidir quem pode ficar na Liga BGL, o Wiltz vai defrontar o Junglinster e o Hostert vai medir forças contra o Mamer.

Na sexta-feira joga-se ainda a final da Taça do Luxemburgo. O F91 Dudelange poderá fazer a dobradinha se vencer o Racing Luxemburgo. Este jogo vai determinar o acesso aos lugares europeus, dependendo de quem ganhar.

FC Porto vence Taça de Portugal e consegue nona ‘dobradinha’

O FC Porto conquistou ontem a Taça de Portugal de futebol, a 18.ª do seu historial, depois de vencer na final o Tondela, por 3-1.

O também campeão nacional conseguiu a nona ‘dobradinha’, juntando os dois títulos mais importantes a nível interno.

Sérgio Conceição tornou-se no primeiro treinador do Porto a conseguir a ‘dobradinha’ por duas vezes, depois de em 2019/20 ter conseguido idêntica proeza.

