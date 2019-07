Manuela, a primogénita do cantor espanhol celebrou 18 anos. Veja o video que o cantor lhe dedicou.

Alejandro Sanz: "Ela é a melhor história de amor"

Manuela Sanz Michel, assim se chama a filha mais velha do cantor Alejandro Sanz, que ontem, dia 28, celebrou 18 anos e a quem o pai, muito orgulhoso, dedicou um vídeo e uma mensagem muito especial.

O aniversário de Manuela, filha do cantor espanhol com a primeira mulher, a modelo mexicana Jaydy Michel, aconteceu poucos dias depois da festa de graduação da jovem, no final do liceu, no México, onde o pai também esteve presente.

“A história de amor jamais contada está escrita por ela. Tu abres e fechas os capítulos da minha vida. Hoje é o dos teus 18 anos. És tu. Felicidades, minha vida”, assim é a mensagem que o cantor de ‘Corazón Partió’ escreveu à sua primogénita nas redes sociais.

Mal Manuela nasceu, Alejandro Sanz dedicou-lhe uma primeira música: ‘Yo solo se me ocurre amarte’, um tema que gravou para o seu álbum MTV Unplugged, em 2001. Este foi o segundo do cantor espanhol e o que inclui a sua música mais famosa, ‘Corazón partió’.

Alejandro Sanz, de 50 anos, desfaz-se em elogios quando fala da filha. “Gosto da maneira de ser de Manuela. É sensível, responsável, boa estudante e tem uma boa relação com os seus irmãos”, contou Sanz numa entrevista recente a Bertín Osborne, onde também lamentou não ter estado mais presente na vida da jovem e da do seu meio-irmão, Alexander.

“Dos meus dois primeiros filhos perdi muita coisa, dos mais pequenos não”, declarou Sanz que tem quatro filhos, Manuela, Alexander, de 16, Dylan, de 7 anos e Akk, de 5 anos, feitos dia 26.

Manuela vive desde os quatro anos de idade com a mãe em terras mexicanas, depois da separação dos seus pais, que até então residiam em Madrid, Espanha. Veja as imagens que o cantor vai colocando nas redes sociais dele e dos filhos.



Aos 18 anos, a jovem partilha com o pai a paixão pela música e com a mãe o gosto pelas passerelles e produções fotográficas, tendo já portfólio numa agência de modelos. Aos 14 anos, Manuela subiu ao palco num concerto do seu pai em Guadalajara, México e interpretou com ele ‘Un zombie a la intemperie’. Tal como Alejandro Sanz também gosta de pintura, adora ir a exposições e perde horas a criar as suas próprias obras de arte.

A separação de Sanz e Jaydy aconteceu em 2005, mas já viviam em caas separadas ha um ano. O casamento acabou devido a uma traição do cantor com Valeria Rivera, que era sua maquilhadora e cabeleireira na altura, e da qual nasceu o filho Alexander.

Em 2006 o cantor enviou um comunicado à imprensa contando que tinha um filho de três anos, Alexander, fruto de uma relação extra-conjugal, com Valeria Rivera.

Por seu turno, Jaydy Michel (na foto em cima com a filha) mexicana regressou ao seu país natal e voltou a casar-se, com o ex-futebolista Rafael Márquez, com quem tem um filho. Apesar da separação os pais de Manuela mantêm uma boa relação.

Atualmente, o cantor está casado com Raquel Perera da qual tem dois filhos em comum, Dylan e Akk.

Alejandro Sanz é o artista espanhol que mais prémios ganhou. Ao longo da sua carreira já recebeu 20 Grammy Latino, e três Grammy americanos ao longo dos seus 30 anos de carreira. Sanz vendeu mais de 25 milhões de discos em todo o mundo, dos seus 11 álbuns lançados, e todos chegaram a platina.