Alanis Morissette regressa com tournée comemorativa e novo disco

A cantora vai fazer uma digressão em torno dos 25 anos do álbum 'Jagged Little Pill' e no próximo ano lança novo trabalho. Oiça aqui a primeira música.

Há boas notícias para os fãs de Alanis Morissette. A cantora canadiana está de volta e o regresso faz-se com uma tournée e um novo disco.

Alanis vai realizar uma digressão mundial comemorativa dos 25 anos do seu icónico disco, 'Jagged Little Pill' (1995), um dos álbuns mais vendidos da história da música pop e onde se inclui grande parte dos seus êxitos, como 'Ironic', 'You Oughta Know', 'Head Over Feet' ou 'Hand in My Pocket'.

A digressão arranca no início de junho do próximo ano com 31 datas, concentradas na América do Norte, revelou a artista esta segunda-feira, 2 de dezembro, no seu site oficial.

Antes disso, já esta segunda-feira, a cantora dá um concerto especial no Apollo Theatre, em Nova Iorque, onde irá tocar as canções de 'Jagged Little Pill', em formato acústico.

Além da celebração de um quarto de século do emblemático álbum dos anos 90, que será tocado na íntegra, Alanis levará também para o palco outras personalidades que marcaram musicalmente essa década.

A cantora Liz Phair e grupo de rock Garbage farão a primeira parte desses concertos.

Novo disco em 2020

Mas as novidades não ficam por aqui. A par da série de espetáculos, há um novo disco de originais a caminho, com lançamento marcado para 1 de maio de 2020.



O registo vai chamar-se 'Such Pretty Forks in the Road' e o primeiro single, intitulado 'Reasons I Drink', saiu hoje e já está disponível nas várias plataformas digitais.



Oiça aqui a nova música, que marca o regresso de Alanis Morissette:

