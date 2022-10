A anunciada ajuda aos trabalhos de casa (TPC) nas Maisons Relais não está a funcionar como previsto, de acordo com o Partido Cristão Social (CSV).

Radio Latina 3 min.

Ajuda aos TPC nas Maisons Relais ainda não funciona em pleno

A anunciada ajuda aos trabalhos de casa (TPC) nas Maisons Relais não está a funcionar como previsto, de acordo com o Partido Cristão Social (CSV).

Numa questão parlamentar classificada como “urgente”, as deputadas Octavie Modert e Martine Hansen referem que o projeto não está a funcionar devidamente porque aquelas estruturas de acolhimento extra-curricular não têm acesso ao chamado E-Bichelchen, a ferramenta digital criada pelo Ministério da Educação para facilitar o contacto entre Maisons Relais, professores e pais, e que é um dos elementos centrais do novo modelo de ajuda aos trabalhos de casa.



Na questão dirigida ao ministro da Educação, Claude Meisch, as deputadas querem saber porque é que aquelas estruturas não têm acesso à ferramenta, o que vai ser feito para remedir a situação e quando é que isso vai acontecer.

A informação de que a anunciada ajuda aos TPC não está a funcionar como anunciado foi confirmada à Rádio Latina por uma mãe portuguesa, com duas crianças a frequentar o ensino fundamental no norte do país. De acordo com esta mãe, que prefere manter o anonimato, o suposto novo modelo de ajuda aos TPC é mais do mesmo. “Já existe há anos. As crianças podem fazer os deveres, mas estes não são corrigidos, nem há mais explicações. Já era assim e continua a ser”, sublinha

E-Bichelchen ainda por afinar

Sobre o E-Bichelchen, confirma: também os pais estão a ter dificuldades no acesso à ferramenta. “Ainda hoje tentei aceder com os códigos que me mandaram e não consegui”, conta, acrescentando que, neste momento, “ninguém percebe muito bem como funciona, sendo que é preciso ter palavra-passe e LuxTrust cada vez que se quer aceder ao E-Bichelchen”.

Esta mãe residente no norte do Luxemburgo reconhece que, no futuro, a ferramenta, poderá ser “complementar ao sistema atual, mas nunca deverá substituir o tradicional ‘journal de classe’”, isto é, uma espécie de diário da turma, em formato de caderno, até aqui usado para notas importantes sobre o aluno.

Ao que tudo indica, há professores que continuam a utilizar o antigo diário de turma, até porque as Maisons Relais não têm acesso ao novo dispositivo digital. Neste momento, o que está a acontecer, pelo menos na escola que aqui referimos, é o seguinte: os professores entregam os códigos de acesso da plataforma aos pais e só se estes quiserem é que os códigos são disponibilizados às Maisons Relais.

Aliviar pais com dificuldades linguísticas

O projeto da ajuda aos TPC foi divulgado, em detalhe, no verão, com o Ministério da Educação a garantir que entraria em vigor no início do ano letivo. Segundo o anúncio feito na altura, o objetivo era criar um dispositivo para os alunos a fazerem os trabalhos de casa nas chamadas ‘maisons relais’ e outras estruturas de acolhimento extracurricular (‘foyers scolaires’), assim como nos assistentes parentais.

Para isso, e além da formação do pessoal destas estruturas, uma das novidades diz respeito é o‘E-Bichelchen’, uma espécie de diário digital da turma, que permite trocar informações sobre os trabalhos de casa do aluno.

Claude Meisch explicou na altura que a medida visa a “promoção da justiça social”, frisando que, desta forma, todas as crianças terão acesso ao apoio necessário para realizarem os trabalho de casa, incluindo aquelas que não têm, no domicílio, um local tranquilo para o fazerem, e também aquelas cujos pais não dominam as línguas do país e têm por isso dificuldades em ajudar os filhos.

Diana Alves

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.