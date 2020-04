Neste episódio falou-se do tempo que havia futebol! Que nostalgia! Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 09h30 e 17h20.

Ainda sou do tempo que havia futebol - Faz sorrir até o velho que usa fralda.

Neste episódio falou-se do tempo que havia futebol! Que nostalgia! Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 09h30 e 17h20.

"Saudades de ir ao café ver a bola, sentir o fresco da mini e o cheiro da bifana... onde até há pessoas, espante-se agora, que ralham com os jogadores e com os árbitros... “Ó camelo passa a bola, pareces burro!”. Já agora sou só eu que acho que berrar com uma televisão não é uma coisa muito inteligente."

