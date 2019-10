Ainda não tem fato de Halloween? Inspire-se nas celebridades

O cinema e a música deram o tom das máscaras deste ano, mas Sara Sampaio foi a rainha do baile. Veja as fotos dos famosos.

O cinema e a música deram o mote a muitos dos disfarces de Halloween escolhidos pelas celebridades internacionais, este ano.

Pelo menos a julgar pelas opções feitas em algumas das festas pré-Halloween mais badaladas dos últimos dias e que podem ajudar a inspirar os mais indecisos para esta noite de 31 de outubro.

A cantora Ciara e o marido decidiram ser Beyoncé e Jay-Z neste Halloween.

Com uma boa dose de amor, cantores, atores e modelos encarnaram personagens do mundo cinematográfico e de BD e a da música e cultura pop.

Kourtney Kardashian tornou-se na cantora Ariana Grande no Halloween.

Billie Eilish, Ariana Grande ou Beyoncé e Jay-Z foram alguns dos artistas recriados, respetivamente, pela atriz Nina Dobrev, por Kourtney Kardashian e pelo casal formado pela cantora Ciara e o marido, o jogador de futebol americano Russel Wilson.

A atriz Nina Dobrev na versão Billie Eilish.

Jessica Biel mascara-se do marido

Jessica Biel mascarou-se do marido Justin Timberlake nos tempos da boysband NSYNCe o cantor de microfone.

O humor também ditou os criatividade nos disfarces. A atriz Jessica Biel mascarou-se nada mais nada menos do que do marido, Justin Timberlake, quando este integrava a boysband NSYNC.

Justin nos tempos da boysband NSYNC.

"É isto que acontece quando se admite na TV que não se conhece nenhuma música dos NSYNC e se é casada com @justinTimberlake. Bem jogado, marido, bem jogado", escreveu Biel na legenda que acompanha as imagens do disfarce, no mínimo original, que a atriz escolheu para usar na festa privada 'Casamigos'. Justin Timberlake acompanhou-a, mascarado de microfone.

A festa de George Clooney

Na festa, que teve lugar numa mansão de Beverly Hills e que foi organizada por aquela marca de tequila, co-fundada, em 2013, por George Clooney, Rande Gerber e Mike Meldman, quem também deu nas vistas foi Cindy Crawford.

Cindy Crawford e o marido Rande Gerber mudaram de máscara na mesma festa, surgiram em versão 'Disco Sound' e 'Punk'.

Com o marido, Rande Gerber, a ex-supermodelo foi das influências hippie e disco sound à rebeldia do movimento punk.

Da saga Batman às figuras históricas

A rapper Nicky Minaj mascarou-se de Harley Quinn e o marido, Kenneth 'Zoo' Petty, de Joker.

Já no cinema, o universo Batman parece ter sido um dos preferidos pelos famosos.

A rapper Nicky Minaj mascarou-se de Harley Quinn e o marido, Kenneth 'Zoo' Petty, de Joker, ambos vilões da saga.

A modelo plus size, Ahsley Graham apurou-se na recriação de Jessica Rabbit.

A modelo plus size, Ahsley Graham apurou-se na recriação de Jessica Rabbit e a atriz Elizabeth Hurley inspirou-se na personagem de Uma Thurman, no filme Kill Bill, enquanto Demi Lovato recriou o estilo rainha francesa Maria Antonieta.

Demi Novato quis ser Maria Antonieta.





A atriz Elizabeth Hurley inspirou-se na personagem de Uma Thurman, no filme Kill Bill.





Sara Sampaio, a rainha do baile

Sara Sampaio, a rainha do baile de finalistas.

Mas quem aparece quase irreconhecível, no disfarce escolhido, é Sara Sampaio. A modelo portuguesa vestiu-se de rainha de baile de finalistas do secundário de...1985.

A máscara foi cuidada ao pormenor, com direito a todos os detalhes estéticos da época, como a permanente, e o vestido cor de rosa de cetim com folhos, e atualmente em desuso.

"O meu baile de finalistas foi muito emotivo, nunca irei esquecer", brincou nas legendas das fotos que publicou no seu Instagram.



