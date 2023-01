Um desentendimento entre um homem e um treinador parece estar na origem da agressão com arma branca de sexta-feira, no campo da Jeunesse d’Esch, que acabou com uma vítima mortal.

Agressão mortal em Esch aconteceu durante um treino dos infantis. Nenhuma criança ficou ferida

O ataque ocorreu durante um treino da secção de infantis do clube de futebol de Esch, de acordo com o jornal Le Quotidien.



No sábado, o Ministério Público deu conta de um “incidente com uma arma branca num campo de futebol, em Esch-sur-Alzette”. O homem que viria a morrer terá agredido verbal e fisicamente treinadores e jogadores, acabando por ser neutralizado por membros do clube. Segundo as autoridades, terá sido nesse momento que sofreu ferimentos graves, aos quais acabou por não resistir.

Em declarações prestadas no domingo ao Le Quotidien, o presidente da Jeunesse, Marc Theis, pronunciou-se sobre o caso, adiantando que o homem não pertencia ao clube e que, em nenhum momento, os jovens estiveram em perigo. Nenhum [jovem] ficou ferido, garante Theis. O dirigente desportivo diz ainda que o agressor não tinha intenção de agredir as crianças, mas atacou um dos treinadores. As razões que o terão levado a fazê-lo não são conhecidas.

O caso está a ser investigado. Como o Ministério Público já tinha feito saber, uma pessoa foi detida e entretanto ouvida por um juiz de instrução.

Violência psicológica. “Uma vida de medo. Todos os dias”

Cerca de 180 pessoas contactaram a linha de apoio a vítimas de violência doméstica no ano passado. Um número que se tem mantido estável desde a sua criação, em 2020.

Ouvida pela Rádio Latina, Sandra Wies, uma das coordenadoras, explicou que a helpline é “um primeiro passo” porque pedir ajuda não é fácil. Oiça aqui as declarações.

Um dos conselhos, por vezes, é chamar a polícia. Lembramos que qualquer pessoa que contacte a helpline pode manter o anonimado. O número de telefone é o 2060 1060.

Violência. Poucas queixas porque vítimas acreditam que “não foi suficientemente grave”

A convicção de que “não foi suficientemente grave” demove muitas das vítimas de violência de pedir ajuda ou apresentar queixa. Esta é mais uma conclusão do último estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec) sobre violência, que temos vindo a noticiar nas últimas semanas.

A sondagem, à qual responderam cerca de seis mil pessoas, revela que um terço dos homens e mulheres vítimas de violência consideram que aquilo que viveram não foi suficientemente grave para que pedissem ajuda.

O gabinete de estatísticas ressalva também que outra das razões apontadas pelas vítimas para justificar o facto de não terem contactado as organizações competentes é a suposição de que estas não seriam capazes de ajudar corretamente as pessoas afetadas.

Brasileiros e portugueses são os ‘campeões’ da nacionalidade luxemburguesa

Os cidadãos brasileiros e os portugueses foram quem mais pediu a nacionalidade luxemburguesa em 2022.

Segundo dados divulgados pela RTL, no ano passado, 3.375 brasileiros obtiveram a cidadania grã-ducal, seguidos de 1.227 portugueses e de 1.191 franceses. No total, 10.499 pessoas obtiveram o passaporte luxemburguês ao longo do ano passado. E na lista há ainda outra comunidade lusófona: a cabo-verdiana, com 186 aquisições da cidadania.

O elevado número de brasileiros a pedir a nacionalidade deve-se ao mecanismo de recuperação, que permite a um descendente de um luxemburguês nascido antes de 1900 obter a cidadania. O mecanismo tem abrangido muitos brasileiros devido à emigração luxemburguesa para o Brasil no século XIX, explica a RTL.

Luxemburgo entre os países com maior taxa de desemprego juvenil

O Luxemburgo é um dos países com mais alta taxa de desemprego entre os jovens com menos de 25 anos.

O gabinete europeu de estatística, Eurostat, refere no seu último boletim sobre o desemprego, referente a novembro de 2022, que a taxa no Grão-Ducado nesta faixa etária era de 19,1%. Comparativamente com o mês precedente, representa uma ligeira diminuição, já que em outubro era de 19,4%.

Espanha é o país com maior proporção de jovens no desemprego (32,3%), seguida pela Grécia (31,3%), Itália (23%), Suécia (20,3%), Letónia (19,4%) e Luxemburgo (19,1%).

No extremo oposto, a Alemanha é o país com menos jovens sem trabalho, com apenas 5,8% de desemprego juvenil. A taxa de desemprego em pessoas com menos de 25 anos na UE era, em novembro passado, de 15,1%.

Cargolux e DB Schenker passam a partilhar orçamentos e reservas através de novo software

A Cargolux e a sua parceira alemã DB Schenker lançaram um software que permite a partilha direta de sistemas de orçamento e reservas entre as duas empresas.

Os escritórios da Cargolux em Portugal, Áustria e Espanha vão ser os primeiros a participar nesta nova experiência com a transportadora terrestre alemã.

Com esta inovação, a DB Schenker vai poder conectar o seu sistema de exploração ao sistema da Cargolux, ver os orçamentos e poder reservar o seu frete a bordo de um voo da Cargolux. Esta colaboração profissional permite ainda ver opções dinâmicas de preços segundo peso, itinerário e tipo de produto.

Métodos contracetivos vão passar a ser gratuitos no Grão-Ducado

Todos os métodos contracetivos aprovados e disponíveis no Luxemburgo vão passar a ser gratuitos, anunciou o ministério da Saúde em comunicado.

O projeto de regulamento grão-ducal que rege o acesso universal e gratuito à contraceção foi aprovado na sexta-feira em Conselho de Ministros e "prevê o acesso e reembolso, mediante receita médica, de meios de contraceção seguros e fiáveis, sem limite de idade, e sem distinção do modo ou método de contraceção". Ainda não ficou definida a data em que este regulamento entra em vigor.

Desde a pílula contracetiva, à pílula do dia seguinte, ao implante subcutâneo, à injeção contracetiva, ao dispositivo intrauterino ou a vasectomia masculinas, entre outros métodos, todos os meios para evitar uma gravidez não desejada passam ser reembolsados 100% pelo Estado.

Atualmente, apenas uma lista limitada de contracetivos é reembolsada em 80%, mediante receita, para mulheres com menos de 30 anos no Luxemburgo.

Petição quer comissão de inquérito à gestão da pandemia

Em apenas alguns dias, mais de 1.500 pessoas assinaram uma petição pública que pede uma comissão de inquérito à gestão da pandemia da covid-19. Um dos pontos na mira do autor da iniciativa é a vacina contra o coronavírus.

Abriu ao público, no site petitions.lu, na segunda-feira e ontem, ao início da tarde, já totalizava mais de 1.500 assinaturas. A iniciativa é de Amar Goudjil, que defende a abertura de uma “comissão de inquérito pluridisciplinar e independente à realidade sanitária, estatística, científica e política durante o período da covid-19 no Luxemburgo”.

Um dos aspetos que Amar Goudjil gostaria de ver investigados diz respeito aos efeitos indesejáveis e secundários provocados pela vacina anticovid.

Petição pública. Dois novos debates previstos no Parlamento

A inspeção automóvel e a caça com matilhas são dois dos temas que devem a ir debate, em breve, no Parlamento, depois de terem conseguido juntar mais de 4.500 assinaturas cada através do sistema de petições públicas da Câmara dos Deputados.

A primeira petição que pede uma inspeção automóvel mais cara, mas com menos frequência conseguiu angariar 5.298 assinaturas. Para o peticionário, os carros novos deveriam passar à inspeção de dois em dois anos, quatro anos depois de começarem a circular.

Quanto à segunda [petição], que quer abolir a caça com matilhas juntou 5.044 assinaturas. Esta petição apela ao fim da perseguição de animais nas práticas de caça em prol do bem-estar animal. A Comissão das Petições Públicas analisou as assinaturas e decidiu que estas duas [petições] são elegíveis para ir a debate. As datas exatas deverão ser comunicadas brevemente.

Duas pessoas feridas durante assalto em Bivange

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um assalto a uma casa que ocorreu no sábado de manhã na rue de la Forge, em Bivange.

Segundo a polícia, uma terceira pessoa, que estava a dormir no andar de cima, foi poupada pelos assaltantes, que levaram vários objetos de valor como um computador portátil, um telemóvel e dinheiro.

Segundo as autoridades, citadas pelo jornal Contacto, os assaltantes não arrombaram a casa, antes introduziram-se no seu interior após tocarem à campainha. Ao abrirem a porta, os moradores foram surpreendidos pelos dois homens, que começaram a agredi-los, atingindo-os com os punhos e com uma faca de cozinha. Os suspeitos fugiram e continuam a monte.

Bruxelas. Jean Asselborn e homólogos europeus debatem guerra na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, participa esta segunda-feira na reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas.

A agenda tem como destaque um debate sobre várias questões relacionadas com a guerra na Ucrânia, isto depois de uma intervenção, por videoconferência, do homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

Os ministros ainda reunir-se com o primeiro-ministro da Palestina e discutir os últimos desenvolvimentos em alguns países africanos, Montenegro, Irão e Arménia.

Portugal vai ter novo Cartão de Cidadão

Portugal vai ter um novo cartão do cidadão. Segundo o anúncio feito pelo secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o documento terá um design muito apelativo e estará, em termos de segurança e qualidade, no pelotão da frente".

Uma das inovações é a tecnologia contactless, semelhante à dos cartões de débito mais recentes. Assim, o leitor de cartões deixará de ser necessário para utilizar vários serviços públicos.

A substituição dos documentos será feita de forma gradual, à medida que os cartões atuais forem caducando, e isto já a partir de meados deste ano.

Festa da coroação de Carlos III vai durar três dias

A coroação do rei Carlos III de Inglaterra, a 6 de maio, contará com três dias de atividades. O Palácio de Buckingham já divulgou os primeiros detalhes do programa. De acordo com a BBC, está previsto um espetáculo com "ícones mundiais da música", orquestras e um grupo coral multicultural e inclusivo.

O "Grande Almoço da Coroação", de rua, está marcado para domingo, dia 7 de maio, enquanto no dia 8, que deverá ser declarado feriado nacional, é feito o apelo aos britânicos para que se envolvam em iniciativas de voluntariado.

O Rei Carlos III, de 74 anos, foi proclamado imediatamente após a morte da mãe, Isabel II, a 8 de setembro, aos 96 anos e após 70 anos de reinado.

Chris Hipkins será o próximo primeiro-ministro da Nova Zelândia

O ex-responsável pela estratégia para a pandemia de covid-19 da Nova Zelândia Chris Hipkins foi confirmado, ontem, como o próximo primeiro-ministro do país, substituindo Jacinda Ardern.

Ardern anunciou na quinta-feira a renúncia ao cargo de chefe de Governo, convocando eleições para 14 de outubro.

Foi eleita para liderar o país com apenas 37 anos, tornando-se a primeira-ministra mais jovem da Nova Zelândia desde 1856 e um símbolo do progressismo, com vincadas ideias de esquerda.

