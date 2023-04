Uniões de facto e casamentos civis podem agora ser celebrados fora das quatro paredes da administração comunal. Autarquias têm de propor os locais à ministra. Cerca de 30 já o fizeram.

Luxemburgo

Agora pode casar em castelos, parques e campos de futebol

Uniões de facto e casamentos civis podem agora ser celebrados fora das quatro paredes da administração comunal. Autarquias têm de propor os locais à ministra. Cerca de 30 já o fizeram.

Castelos, parques, centros culturais, museus, coretos e até campos de futebol estão entre os novos locais que podem ser escolhidos por casais para dar o nó no Luxemburgo.



Desde maio do ano passado que a lei permite que as uniões de facto e os casamentos civis sejam celebrados noutro local que não apenas os edifícios das administrações comunais. Questionada por deputados do Déi Gréng, a ministra do Interior, Taina Bofferding, revelou que, desde então, pelo menos 32 comunas já recorreram às novas regras e propuseram novos locais para os casamentos. Locais esses que já receberam o aval da ministra.

Entre eles estão, por exemplo, os castelos de Vianden, Esch-sur-Sûre, Wiltz e Bourscheid, vários centros culturais, o anfiteatro de Breechkaul, os coretos das principais praças de Dudelange ou ainda o campo de futebol ‘am Komp’, em Vianden, e o de Helperknapp.

Há de tudo e a ministra do Interior adianta que, até agora, não chumbou qualquer proposta.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock