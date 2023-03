Doze agentes de segurança privada regressaram às ruas da cidade do Luxemburgo.

Radio Latina 13 min.

Atualidade em síntese 23 MAR 2023

Agentes de segurança privada voltam a patrulhar ruas da capital

Doze agentes de segurança privada regressaram às ruas da cidade do Luxemburgo.

Segundo a autarquia, os agentes voltaram ao ativo a 15 de março e têm como missão proteger bens e infraestruturas, tanto no centro da cidade, como nos bairros de Bonnevoie e da Gare.

Em julho do ano passado, duas equipas de duas pessoas já tinham começado a circular nessas zonas, sendo que o contrato expirou no final do mês de novembro. Em 2021, esta medida, que foi controversa entre a oposição, tinha custado 394.746,10 euros. A polémica tinha sido causada por um incidente em setembro de 2021, na avenida da Gare, quando uma pessoa foi mordida por um cão de um agente de segurança.

No orçamento da capital para 2023 prevê-se um envelope de 600 mil euros destinado à segurança privada. A empresa VIGICORE LUX sàrl foi a que venceu o concurso público lançado pela autarquia.

OGBL e ALMEVS querem revalorizar o estatuto dos médicos em formação



A OGBL e a Associação Luxemburguesa dos Médicos em Via de Especialização (ALMEVS) assinaram um acordo para que haja uma colaboração mais estreita. O objetivo é revalorizar o estatuto dos médicos luxemburgueses.

Médicos que fazem bancos vão receber perto de 100 euros por hora de remuneração extra Está feito. O Ministério da Saúde e a Federação dos Hospitais assinaram uma convenção sobre a compensação financeira para os médicos que fazem bancos nos serviços de urgências hospitalares.

Segundo as duas entidades, há cerca de três anos que a situação é tensa no setor, colocando em evidência a importância de um bom sistema de saúde. O sindicato e a associação sublinham ainda que os médicos luxemburgueses em formação são um dos pilares do sistema, mas que são muitas vezes esquecidos.

Razão que leva a OGBL e a ALMEVS a reivindicar uma remuneração adequada, mas também condições de trabalho que permitem de garantir uma formação continua ao mais alto nível. Uma forma de convencer os jovens médicos de se estabelecer no Luxemburgo após os seus estudos no estrangeiro.

Há 175 estudantes a frequentar o curso de medicina da UNI.lu

O primeiro curso de medicina da Universidade do Luxemburgo tem neste momento 175 estudantes inscritos. Cento e trinta frequentam o primeiro ano, 32 o segundo e 13 o terceiro.

A licenciatura arrancou em 2020, sendo que a rentrée 2022/23 marcou o arranque do terceiro ano.

A licenciatura arrancou em 2020, sendo que a rentrée 2022/23 marcou o arranque do terceiro ano. Citado num comunicado divulgado pela universidade, Gilbert Massard, diretor do departamento de estudos em medicina, destacou o facto de o número de estudantes estar a aumentar, o que, para o professor, prova a qualidade do programa.

Além da licenciatura, outro dos passos rumo à expansão da formação em medicina no país prende-se com o lançamento de três especializações em setembro de 2021: clínica-geral, oncologia e neurologia. Duas dezenas de estudantes já fizeram estas especializações. A abertura do curso e das especializações é uma das apostas do Governo para fazer face à falta de médicos e profissionais de saúde no país.

Atualização às 15h. A adolescente de 12 anos, dada como desaparecida desde terça-feira de manhã, foi encontrada ao meio-dia de hoje.

O alerta de desaparecimento tinha sido dado esta manhã, depois de ter sido vista pela última vez, por volta das 11h50 da passada terça-feira.

A polícia grã-ducal diz que a rapariga está em segurança e agradece o apoio das pessoas e órgãos de comunicação.

Vox pop. Mais tempo em família. O que dizem os nossos filhos?

Milhares de pessoas assinaram nos últimos meses duas petições que reivindicam a criação de um subsídio para que os pais possam reduzir o horário de trabalho e ter mais tempo para os filhos.

Hoje, no dia em que o Parlamento debate uma das petições, o tema será o assunto do Linha Aberta.

Hoje, no dia em que o Parlamento debate uma das petições, o tema será o assunto do Linha Aberta.

Desta vez, antes do programa, não saímos à rua. Ouvimos os nossos próprios filhos, sobrinhos e afilhados e o que têm a dizer sobre a criação de um subsídio. Oiça tudo aqui.

Crianças passam em média 15 horas por semana nas ‘maisons relais’



É um número que se tem mantido estável ao longo do tempo. Em média as crianças em idade de escolaridade obrigatória passam 15 horas por semana em estruturas de acolhimento extracurricular, como as chamadas ‘maisons relais’, segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Ministério da Educação.

Questionado sobre a taxa de crianças escolarizadas que frequentam aquelas estruturas, o ministério indica que, em janeiro, o sistema do cheque-serviço abrangia 57% das crianças dos cinco aos 12 anos.

Questionado sobre a taxa de crianças escolarizadas que frequentam aquelas estruturas, o ministério indica que, em janeiro, o sistema do cheque-serviço abrangia 57% das crianças dos cinco aos 12 anos.

Sobre o debate em torno da eventual criação de um subsídio para os pais, para que estes possam trabalhar menos e estar mais com os filhos, diminuindo assim o tempo que as crianças são obrigadas a passar em naquelas estruturas, o ministro de Claude Meisch escusa-se a comentar. Frisa que a decisão de colocar as crianças em estruturas de acolhimento cabe aos pais, acrescentando que a missão do Ministério da Educação é assegurar a qualidade dessas mesmas estruturas.

Petição que alerta para situação de pais imigrantes é debatida hoje

Vai a debate hoje a petição pública de Luc Martiny, que defende a criação de um subsídio para que os pais possam trabalhar menos e ter mais tempo para os filhos.

Ouvido pela Rádio Latina, em janeiro passado, o autor da petição destacou também a situação dos imigrantes que vivem no Luxemburgo, muitos dos quais não têm no país outros familiares a quem pedir ajuda para tratar dos filhos.

Para Martiny, uma forma de remediar a situação de imigrantes e transfronteiriços poderia passar pela redução do horário de trabalho, para lhes mais tempo. No entanto, alerta que as classes baixas e médias não se podem dar ao luxo de trabalhar menos, face ao custo de vida. Daí pedir um subsídio.

Linha Aberta. “Perdi muito do crescimento dos meus filhos. Falo disso com mágoa”

Vários pais participaram no Linha Aberta de hoje sobre o 'tempo para a família', um tema trazido para a ordem do dia por duas petições públicas lançadas nos últimos meses. Ambas reivindicam um subsídio que permita aos pais reduzirem o horário de trabalho e terem mais tempo para os filhos.



José de Sousa foi um dos intervenientes. Contou-nos um pouco da sua experiência pessoal, das dificuldades, da falta de tempo para os filhos e da mágoa que isso lhe traz.

Alguns dos ouvintes mostraram-se contra a criação de um subsídio para os pais. Para Rosa Gomes, por exemplo, mais do que a quantidade de horas passadas com os filhos, o importante é mesmo que seja tempo de qualidade. Leia aqui o artigo na íntegra e oiça as declarações dos ouvintes.



Comunais 2023. Apenas 13% dos portugueses estão inscritos para votar na capital



A burgomestre da capital do Luxemburgo, Lydie Polfer, anunciou que os esforços feitos para incentivar os residentes não luxemburgueses a votar nas comunais começa a ter resultados.

Num mês, dois mil estrangeiros inscreveram-se para votar, o que resultou num aumento de 6.702, em fevereiro, para 8.814 inscrições atualmente.

Num mês, dois mil estrangeiros inscreveram-se para votar, o que resultou num aumento de 6.702, em fevereiro, para 8.814 inscrições atualmente.

No entanto, olhando para o cenário geral, os valores estão muito aquém de uma participação ativa da população estrangeira. A comunidade inscrita representa apenas 10% dos eleitores elegíveis na capital, o que significa que 72.306 pessoas ainda não se registaram para votar a 11 de junho.

Entre os estrangeiros inscritos, as comunidades francesa e portuguesa são as mais representadas na capital. No caso dos portuguêses, há 1.348 inscritos para votar, de um universo de 10.384, o que representa apenas 13% dos votantes. Ainda há mais de 9 mil potenciais eleitores que têm até ao dia 17 de abril para proceder à inscrição.

Gasolina 95 mais barata a partir desta quinta-feira

Depois da gasolina 98 octanas, é a vez da gasolina 95 baixar de preço.

As tarifas da gasolina sem chumbo 95 descem hoje 1,4 cêntimos, para 1,512 euros por litro.

Arquitetos do Luxemburgo preocupados com o futuro



A Ordem dos Arquitetos e Engenheiros (OAI) está preocupada com a situação atual. Embora continue a haver trabalho no setor, a situação é incerta. Segundo uma sondagem realizada junto dos seus afiliados, no mês passado houve um corte de cerca de 40% no número de licenças de construção.

Embora um pouco mais de metade dos sondados tenham respondido que a sua situação económica atual está “bem”, demostram-se “muito preocupados” com o futuro. Note-se que um quinto dos arquitetos qualificam a sua situação de “muito má”. Os cadernos de encomendas estão menos preenchidos do que nos anos anteriores. O inquérito dá conta de uma quebra de 62%.

Os arquitetos temem uma diminuição dos rendimentos que possa colocar em risco o setor. A Ordem dos Arquitetos pede uma reação do setor público para aumentar a confiança dos clientes com vista ao investimento. Note-se que a OAI é composta por 780 gabinetes de arquitetura e engenharia, onde trabalham cerca de 6.000 pessoas.

Direção da Saúde lança novo livro para ensinar pais sobre alimentação infantil

A Direção da Saúde publicou uma nova edição do livro "Alimentação infantil", também com uma versão em português. Escrito por especialistas em nutrição infantil, o livro é dirigido aos pais que querem aprender sobre a alimentação infantil.

Os tópicos abordados incluem alimentação maternoinfantil, alimentos sólidos apropriados para cada fase de desenvolvimento e dicas práticas para ajudar os pais a alimentarem os bebés de forma saudável e equilibrada. Uma das novidades da nova edição é a inclusão de alternativas vegetarianas e mais detalhes sobre leguminosas.

O livro está disponível em português, francês, alemão e inglês, e pode ser consultado no site www.gimb.lu. A versão em papel pode ser encomendada enviando através do email gimb@ms.etat.lu.

Casos de covid-19 diminuíram ligeiramente. Casos de gripe aumentaram

Pela primeira vez, há várias semanas os casos de covid-19 diminuíram ligeiramente na semana passada.

Pela primeira vez, há várias semanas os casos de covid-19 diminuíram ligeiramente na semana passada. O relatório das autoridades de Saúde para a semana entre 13 e 19 de março destaca que o número de pessoas que testaram positivo para o vírus SARS-CoV-2 diminuiu ligeiramente de 1%, em relação à semana precedente (de 1.784 para 1.767 casos).

Entre todos os que testaram positivo, 56,2% representam reinfecções, um ligeiro aumento em relação ao relatório anterior (54,2%). Há ainda a lamentar a morte de duas pessoas por causa da covid-19.

Fim do isolamento. O que fazer se testar positivo? O isolamento deixa de ser uma obrigação legal, passando a ser uma recomendação.

Os internamentos desceram ligeiramente na semana passada. O relatório confirma 17 pacientes hospitalizados por dia em enfermaria e nenhuma nas unidades de cuidados intensivos. A média de idade dos pacientes internados foi de 68 anos.

Em contrapartida dos casos de covid-19, o número de casos de gripe (influenza) aumentou, na semana passada de 34%, passando de 397 para 532 casos. O vírus influenza tipo B é o predominante.

Agenda. Xavier Bettel e António Guterres juntos em conselho europeu sobre Ucrânia

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, participa no Conselho Europeu marcado para esta quinta e sexta-feira, em Bruxelas. O principal ponto da agenda serão as discussões sobre os recentes desenvolvimentos na guerra na Ucrânia.

Os líderes da União Europeia (UE) vão ainda abordar a responsabilidade dos autores de crimes, o uso de bens congelados para a reconstrução do país e o contínuo apoio militar para a defesa da Ucrânia.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, vai juntar-se aos líderes da UE para um almoço de trabalho nesta quita-feira. Xavier Bettel e os seus homólogos europeus vão também debater as questões da segurança alimentar global, energia, migração e outros temas.

"Service Logement" da Cidade do Luxemburgo vai mudar de endereço

O serviço da Cidade de Luxemburgo que se ocupa do parque habitacional da comuna (atualmente na rue d’Anvers, 37a) vai ter novas instalações.

A partir da próxima terça-feira, 28 de março, este serviço passará a ser prestado nas novas instalações, na rue de Strasbourg, n° 90a.

Devido às mudanças, o serviço vai estarar fechado entre esta quinta (23) e segunda-feira (27), inclusive, mas poderá ser contactado em caso de emergência ou problemas técnicos através do telefone 4796-4333.

Do dia 28 em diante, o horário de funcionamento será, de segunda a sexta, entre as 8h e as 12h e das 13h às 17h. O "Service Logement" da capital gere 852 habitações, a maior parte delas (598) casas sociais.

Futebol. Seleção do Luxemburgo cada vez mais profissional

A seleção nacional de futebol tem cada vez mais jogadores a atuar no estrangeiro. Para o jogo de domingo contra Portugal, a contar para o grupo J de qualificação para o Europeu de 2024, há apenas dois jogadores que atuam na Liga BGL: Ralph Schon (Wiltz) e Dejvid Sinani (F91 Dudelange).

Comparando com o último embate no Grão-Ducado, entre os ‘leões vermelhos’ e Portugal, há agora menos quatro jogadores não profissionais. No jogo de 17 de novembro de 2019 (qualificação para o Euro2020), no ainda Estádio vestusto Josy Barthel, havia seis convocados da Liga BGL: Daniel da Mota (Rancig), Danel Sinani (F91 Dudelange), Stefano Bensi (Fola), Aldin Skenderovic (Niederkorn), Ralf Schon (Strassen) e Emanuel Cabral (Fola). Leia aqui o artigo na íntegra.

O jogo Luxemburgo - Portugal, em Kockelscheuer, começa às 20h45 de domingo e vai ter na assistência o Grão-Duque Henri, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e os primeiros-ministros António Costa e Xavier Bettel. A Rádio Latina vai acompanhar o jogo e a visita das personalidades políticas e dos adeptos portugueses ao Luxemburgo. A rádio irá também transmitir o relato da partida de apuramento para o Euro2024 em simultâneo com a Antena1.

26 de março. Capital reforça autocarros para o jogo Luxemburgo-Portugal



A autarquia da capital vai reforçar o serviço de autocarros de e para o estádio nacional, em Kockelscheuer, para o transporte do público que vai assistir ao jogo de futebol entre Luxemburgo e Portugal.

O jogo no "Stade de Luxembourg" faz parte do calendário do grupo J de qualificação para o Europeu de 2024 e vai ter casa cheia, cerca de 10 mil pessoas, incluindo o Grão-Duque Henri, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e os primeiros-ministros António Costa e Xavier Bettel.

Para esta partida, a comuna da cidade do Luxemburgo vai aumentar o número de viagens até ao estádio, entre as 18h e as 20h45, a partir de vários pontos.

Da estação central (bairro da Gare), a linha n° 39 terá autocarros com trajeto direto a cada cinco minutos e a linha 18 terá a cada 15 minutos. Haverá também autocarros a cada cinco minutos a partir do P+R de Kockelscheuer e do P+R Lux-Sud (entre Howald e Cloch d'Or).

Depois do jogo, entre as 22h30 e as 23h30, os autocarros continuam a circular com maior cadência para transportar o público no regresso aos pontos de partida.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Chris Karaba