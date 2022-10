O anúncio de que a polícia grã-ducal vai contratar mais 200 agentes surgiu um dia depois de o sindicato que representa o ramo ter traçado um cenário sombrio no que toca ao setor.

Agentes da polícia luxemburguesa estão “por um fio”, alerta sindicato

O anúncio de que a polícia grã-ducal vai contratar mais 200 agentes surgiu um dia depois de o sindicato que representa o ramo ter traçado um cenário sombrio no que toca ao setor.

Os agentes estarão “por um fio”, a fazer demasiadas horas extraordinárias para evitar o “colapso da polícia”. De acordo com a RTL, o alerta foi lançado na segunda-feira, durante a assembleia-geral do Sindicato Nacional da Polícia Grã-Ducal (SNPGL). O presidente da estrutura, Pascal Ricquier, denunciou o número excessivo de horas suplementares feitas pelos polícias.

O responsável alertou que os os agentes que estão no terreno estão exaustos. “Não aguentam mais, ficam doentes, estão descontentes com as condições de trabalho”.

Pascal Ricquier descreveu uma sociedade cada vez mais criminosa e agressiva, temendo que a pobreza venha acentuar certos fenómenos. Segundo a RTL, o presidente do sindicato deu como exemplo o duplo homicídio ocorrido na manhã de segunda-feira, em Niederkorn.

O responsável lançou um apelo ao Governo para que pare a criminalidade, comparando alguns episódios ao ‘faroeste’.

Vão ser recrutados mais 200 polícias

As fileiras da polícia do Grão-Ducado vão continuar a crescer. Uma grande campanha de recrutamento de agentes da polícia foi lançada esta terça-feira por Henri Kox (Déi Gréng), ministro da Segurança Interna, e Alain Engelhardt, Diretor Central de Estratégia e Desempenho da polícia. Os dois sublinharam o aumento do número de efetivos já contratados, a par dos que ainda hão de vir.

Este recrutamento massivo de agentes policiais não é novo. Foi iniciado em 2020 e "permitiu um aumento do número de efetivos de quase 2.400 em 2018 para mais de 3.000 agentes e membros do quadro civil atualmente", recordou o governante. Agora, foi anunciada uma terceira vaga de recrutamento, que terá lugar de 24 de outubro a 7 de novembro para o grupo de tratamento B1, e de 10 a 24 de novembro para o grupo de tratamento C1. Assim, no início de 2023, mais 200 polícias deverão iniciar a sua formação. Isto levará o aumento total do pessoal a quase 30%.

Cinco mortes violentas no Luxemburgo desde o início do ano

São já cinco as vítimas de crimes violentos no Luxemburgo desde o início do ano. Segundo os casos tornados públicos, e confirmados pelo Ministério Público, há pelo menos cinco mortes violentas a lamentar em 2022.

O primeiro caso remonta a 9 de abril deste ano, pelas 6h da manhã. “Um homem de 38 anos foi mortalmente ferido”, após “uma altercação violenta entre duas pessoas num apartamento, em Dudelange”, de acordo com o comunicado emitido nesse dia pelo Ministério Público (MP). O alegado autor do crime, um homem de 32 anos, foi detido. Clique aqui para ler o artigo completo.

A criminalidade é o tema do Linha Aberta desta quinta-feira. O programa de opinião pública da Rádio Latina começa às 11h30.

Preço da gasolina 98 baixa e o do gasóleo aumenta

Continua o sobe e desce dos preços dos combustíveis. A gasolina 98 vai está hoje mais barata e o gasóleo mais caro.

O preço da gasolina 98 octanas baixou 9,6 cêntimos para 1,958 euros por litro.

O gasóleo aumentou 3,6 cêntimos e custa agora 2,074 euros por litro.

Preço da energia. Ofícios Sociais com quase 900 pedidos de ajuda

Há cada vez mais pessoas a não conseguirem pagar as faturas da energia devido ao aumento dos preços. Uma afirmação da ministra da Família, Corinne Cahen, esta terça-feira, numa sessão de perguntas e respostas no Parlamento. A responsável pela pasta da Família diz que o número de pessoas que se dirigem aos Ofícios Sociais demonstra isso mesmo.

Até agora, os Ofícios Sociais receberam 896 pedidos de ajuda, mais do que em todo o ano passado.

A ministra acrescenta que as pessoas que precisam de ajuda têm de se dirigir, por iniciativa própria, ao Ofício Social da sua comuna de residência. Após a análise da situação, as autoridades podem decidir avançar o dinheiro da fatura, que terá de ser reembolsado posteriormente, ou então pagar simplesmente a fatura, sem pedido de reembolso.

Portugal e Luxemburgo assinam novo acordo para melhorar proteção dos trabalhadores

O ministro do Trabalho, Georges Engel deslocou-se esta terça-feira a Lisboa onde se encontrou com a sua homóloga portuguesa, Ana Mendes Godinho.

Os dois ministros assinaram dois acordos que visam “melhorar a colaboração entre os serviços públicos de emprego dos dois países” e também as inspeções do trabalho. O objetivo é melhorar a proteção dos trabalhadores.

Nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho visita o serviço público do emprego, como também o centro para o emprego e a formação profissional em Alcoitão.

Luxair vai alugar um segundo avião à German Airways

A Luxair e a German Airways, a segunda maior companhia aérea alemã, vão estender o acordo de cooperação até novembro de 2023. O acordo estipula que a Luxair vai continuar a usar o avião Embraer de 100 lugares, da German Airways, e alugar um segundo aparelho Embraer a partir de 23 de março de 2023.

Este tipo de aluguer temporário, conhecido como "wet lease", inclui o avião, tripulação completa, manutenção e seguro do aparelho.

A frota da Luxair é composta atualmente por 19 aeronaves e o recurso a aparelhos de médio curso de outras companhias tem como objetivo libertar os Boeing 737 para rotas mais longas, com destinos de férias populares.

Luxemburgo tem apenas 16 mulheres burgomestres

Apenas 16 das cerca de 100 comunas luxemburguesas, são lideradas por mulheres. O Luxemburgo tem feito avanços nesta matéria, mas o número continua a ser insuficiente, segundo a ministra da Igualdade entre mulheres e homens, Taina Bofferding.

Segundo os dados, as mulheres representam apenas 16% do total de burgomestres e 17% do de vereadores.

Para mudar os números nas próximas eleições comunais, em 2023, a ministra lançou um programa de mobilização, no âmbito do qual foram assinadas convenções de parceria com as comunas de Pétange, Boulaide, Grevenmacher, Niederanven e Roeser. Estão previstas, por exemplo, campanhas de sensibilização nas escolas e maisons-relais e exposições sobre os diretos das mulheres e igualdade.

Associação de Defesa dos Inquilinos: reforma da lei sobre as rendas é enganosa

Garantir uma melhor proteção dos inquilinos e assegurar uma maior transparência dos preços das rendas. Esses são os principais objetivos de uma reforma da lei sobre as rendas, apresentada no início deste mês, pelo ministro da Habitação, Henri Kox.

Mas para a Associação de Defesa dos Inquilinos do Luxemburgo (Mieterschutz Lëtzebuerg asbl) a reforma é enganosa. Atualmente, a renda não pode ultrapassar 5% do capital investido. Com a reforma, o teto máximo da renda ficará estabelecido em 3,5% do capital investido, para as casas com boa eficiência energética (A a E). Já para as habitações de baixa eficiência energética (F a I), o limite será de 3%.

A organização fez o cálculo e chegou à conclusão que para uma habitação comprada em 1980 por 170.000 euros, e renovada por 50.000 em 2010, a renda pode atingir 3.900 euros com a nova reforma, quando com a lei atual é de 1.870 euros. Daí a reivindicação para que o ministro da Habitação reveja o seu projeto de reforma, considerando inaceitável que os limites ultrapassem o valor das rendas atuais.

Albergue para requerentes de asilo em Weilerbach prestes a reabrir

O centro de acolhimento temporário para requerentes de asilo, situado em Weilerbach, vai reabrir. Encerrada desde 2019 devido a trabalhos de renovação, esta estrutura vai poder acolher até 190 pessoas.

Durante os trabalhos, os requerentes de asilo que se encontravam no centro de Weilerbach foram transferidos para outros locais noutras comunas.

O ministro da Imigração, Jean Asselborn, e o burgomestre de Berdorf, Joe Nilles, presidem hoje à uma cerimónia de reabertura.

Esta reabertura ocorre em momento oportuno devido à chegada cada vez mais numerosa de requerentes de proteção internacional provenientes da Ucrânia (mais de 4.400 desde o início da invasão russa) sem contar com os mais de 1.600 pedidos de asilo de pessoas oriundas de outros países, desde o início deste ano.

Quadripartida reúne-se esta quarta-feira

A situação financeira dos seguros de doença e maternidade vai estar no centro das discussões da quadripartida que se realiza esta quarta-feira em Mondorf-les-Bains.

O chamado "Comité Quadripartida" reúne os ministros da Segurança Social, Claude Haagen, da Saúde, Paulette Lenert, e das Finanças, Yuriko Backes, representantes dos trabalhadores, do patronato e dos prestadores de serviço de saúde.

O comité analisa a evolução das receitas e das despesas em matéria de Saúde e propõe medidas a tomar no plano legal, em matéria de seguro-doença e destinadas a melhorar a eficácia do sistema.

A medicina dentária é outro assunto que vai ser abordado esta quarta-feira. O objetivo é melhorar a comparticipação dos pacientes que vão ao dentista.

Dois mortos e um ferido grave em esfaqueamento na Alemanha

Duas pessoas foram mortas e uma terceira ficou gravemente ferida num esfaqueamento na cidade alemã de Ludwigshafen.

A porta-voz da polícia indicou que o suspeito do ataque, de 25 anos, fugiu inicialmente, mas foi detido pela patrulha que efetuou a perseguição, depois de alvejado. O alegado agressor foi gravemente ferido por tiros da polícia, segundo os meios de comunicação social.

O motivo do ataque, que teve lugar no meio da rua no distrito de Oggersheim, ainda não é conhecido, mas as forças de segurança continuam a investigar, disse uma porta-voz da polícia.

Futebol. António Mestre contente com eleição para Conselho de Administração da FLF

António Mestre, atual membro do conselho de arbitragem da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) e responsável da arbitragem no futsal luxemburguês, foi eleito para o Conselho de Administração da FLF, nas eleições que decorreram no passado sábado.

Em declarações à Rádio Latina, António Mestre diz que as eleições foram “muito duras”, mas que se sente “muito contente” com o resultado. Oiça aqui as declarações.

Além dos novos membros do conselho de administração, as eleições de sábado deram mais um mandato ao atual presidente Paul Philipp, que concorria contra Claude Kremer. António Mestre diz que vai ter uma reunião na FLF esta quinta-feira para poder conhecer as novas funções.

Portugal vai defrontar Geórgia, Bélgica e Países Baixos no Euro2023 de sub-21

A seleção portuguesa de sub-21 de futebol vai defrontar a anfitriã Geórgia, a Bélgica e os Países Baixos no grupo A do Campeonato da Europa de 2023, ditou ontem o sorteio da fase final, realizado em Bucareste.

Portugal, que ainda procura o primeiro troféu continental da categoria, depois de perder as finais de 1994, 2015 e 2021, esta última perante a Alemanha, vai protagonizar o jogo de abertura da prova, diante da Geórgia, em 21 de junho do próximo ano. A fase final do Euro2023 realiza-se entre 21 de junho e 08 de julho do próximo ano, na Geórgia e na Roménia.

