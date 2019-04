Novo estudo da Universidade de Harvard concluiu que vitamina C é mais eficaz no tratamento do que na prevenção.

Afinal vitamina C pode não ser assim tão importante para prevenir constipações

Quantas vezes já ouviu o conselho: "coma mais laranjas para não ficar constipado(a)"? É daquelas intuições do senso comum que se segue. Não haveria problema se realmente funcionasse. No entanto, segundo um estudo da prestigiada Universidade de Harvard, nos EUA, a vitamina C não tem um impacto tão grande como se pensava na prevenção de constipações.

A vitamina C é benéfica para o sistema imunitário, estrutura óssea, pele, absorção de ferro. Apesar de o seu consumo, em peças ou sumo, continuar a ser recomendado, não significa necessariamente que estes evitem aquela constipação que teima em desaparecer.



De acordo com os investigadores de Harvard, a ingestão de vitamina C tem apenas um "benefício marginal" na prevenção de uma constipação, apesar de ajudar a tratar os sintomas assim que aparecem. "Os dados mostram que a vitamina C tem apenas benefícios residuais quando se trata de uma constipação comum", afirma Bruce Bistrian, líder do departamento de clínica nutricional da universidade.

No estudo realizado entre 2013 e 2016, onde participaram 11 mil pessoas, os investigadores concluíram, também, que apesar de não fazer muito pela prevenção, a vitamina C pode, sim, encurtar a duração da constipação. Verificou-se que a toma de 200 miligramas deste nutriente por dia teve impacto na duração dos sintomas da constipação em 8% dos adultos e 14% das crianças. "Pode traduzir-se em menos um dia de doença. É significativo, uma vez que a constipação é uma das maiores causas para perda de dias de trabalho por ano", afirma Bistrian.

Seja como for, quando o frio aperta o melhor é não confiar apenas nas laranjas e limões mas também noutras formas de prevenção: vestir agasalhos, evitar correntes de ar e alterações bruscas de temperatura.

Sugestão recomendada por Prémio Nobel da Química e da Paz

A ideia de que a vitamina C previne constipações foi sugerida por Linus Pauling, Prémio Nobel da Química (1954) e da Paz (1962), nos anos 1970. Apesar de ser considerado uma das mentes mais brilhantes do século XX, (foi o único a ganhar dois Nobel) a controvérsia em redor do tema manchou a sua reputação.

Pauling escreveu o livro "Vitamin C and the Common Cold", onde admite ter formulado "a hipótese da eficácia do ácido ascórbico - nome científico da vitamina C - em dar proteção contra doenças virais, que resulta da capacidade em bloquear a entrada de partículas de vírus dentro das células".

Com base nesta ideia, o químico sugeriu na publicação que o ideal seria a toma de uma determinada quantifade de ácido ascórbico de forma a prevenir doenças virais. "Em primeiro lugar, para se ter uma boa saúde recomendo a ingestão regular de uma quantidade adequada de ácido ascórbico. Estimo que para algumas pessoas entre 1000 mg a 2000 mg por dia constitui aproximadamente um nível ótimo de ingestão. Há evidência de que algumas pessoas mantêm-se em estado de muito boa saúde, inclusive livres de constipações ano após ano, através da ingestão de apenas 250 mg de ácido ascórbico por dia".

A comunidade científica da época exigiu estudos e dados que provassem a conclusão mas Pauling falhou em fornecê-las. Ainda assim, a ideia ganhou força e manteve-se como um dado adquirido até aos dias de hoje.

Ana Patrícia Cardoso