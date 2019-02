O jovem músico e compositor editou o single "Discontinuous" a continuidade de um percurso atípico

Adrian um artista em plena ascensão

Adrian é um jovem cantor e compositor luxemburguês, com origens portuguesa e italiana. Desde tenra idade em contacto com a música, seguir uma carreira artística tornou-se evidente para este jovem, que se define como "ambicioso, perfecionista e um eterno insatisfeito, características essenciais para evoluir neste meio".

O projeto musical "ADRIAN" chegou ao público em 2017, com atuações ao vivo, participações em concursos que lhe valeram vários prémios e a edição do primeiro single "Chimney Sweeper". O jovem artista prossegue o seu percurso musical pautado pelo sucesso com o single "Discontinuous", um dos temas que vai interpretar, ao vivo, esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h, na Radio Latina.

Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu