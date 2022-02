ADR reivindica que todas as medidas sanitárias sejam levantadas a 1 de março

O ADR sublinha, no entanto, que as pessoas devem continuar a ser vigilantes.

Atualidade em síntese 04 FEV 2021

“O dia 1 de março deverá ser para o Luxemburgo o dia da libertação”. É desta forma que o partido conservador ADR reivindica, num comunicado, que a partir dessa data todas as restrições sanitárias em vigor no Grão-Ducado sejam abolidas.

Segundo o partido, a atual evolução sanitária não é preocupante, uma vez que apesar dos números elevados de novos contágios, o número de hospitalizações continua a um nível baixo. Para além disso, o ADR sublinha que a taxa de vacinação já chegou aos 80%, a percentagem reivindicada pelo Governo. Por todos estes motivos, o partido é de opinião que não se deve continuar a criar uma tensão na população, nomeadamente com o debate sobre a vacinação obrigatória.

O partido pede ainda que todos os controlos CovidCheck sejam abolidos, como também o 3G nas empresas ou ainda as restrições nos setores da Horeca, Desporto, Cultura e no domínio privado.

O ADR sublinha, no entanto, que as pessoas devem continuar a ser vigilantes, mantendo, se possível, o distanciamento físico e o uso de máscara, mas de forma voluntária e não por obrigação.

Número de pessoas infetadas nos lares continua a aumentar

A ministra da Família confirmou esta quinta-feira que existem atualmente 219 casos positivos nos lares de idosos do Luxemburgo. No final do mês de janeiro registavam-se 183 casos, verificando-se um aumento gradual de infeções, à semelhança da população em geral.

Numa publicação nas redes sociais, a ministra da Família, Corinne Cahen, confirmou que estes 219 casos estão divididos por 30 estabelecimentos.

A ministra garantiu ainda que a maioria dos infetados não tem sintomas ou então são muito ligeiros. Cinco residentes tiveram de ser hospitalizados. Para Cahen, a variante Ómicron é muito menos agressiva e não há comparação possível com as vagas precedentes, em que muitos residentes perderam a vida.

Corinne Cahen acrescentou ainda que nos lares de idosos estão a ser testados massivamente com autotestes, tanto os residentes, como os trabalhadores ou ainda os visitantes.

Escolas continuam com números elevados de novos casos

A situação pandémica nas escolas do Luxemburgo está complicada. Na semana passada, 51 turmas de 31 escolas do fundamental e 9 Liceus foram fortemente afetadas, cada uma com mais de cinco casos positivos por classe. Este cenário obrigou à adoção das medidas previstas no cenário 4, o mais grave, ou seja, todos os alunos que não estavam vacinados ou recuperados tiveram de ficar em quarentena.

No total, na semana entre 24 e 30 de janeiro, foram testadas positivas 6.590 pessoas do setor do ensino, das quais 4.141 no ensino fundamental, 2.443 no ensino secundário e mais seis casos nos centros de formação.

No mapa de incidência de novos casos no setor do ensino vê-se que todo país está afetado, com mais de 50 novas infeções por 1000 alunos.

Com a propagação da variante Ómicron no Luxemburgo, a vida escolar foi muito afetada neste início de ano. Apesar da crescente preocupação com a continuidade das aulas, o ministro da Educação, Claude Meisch, disse numa recente entrevista que a prioridade é "manter as escolas abertas" até às férias de Carnaval.

O ministro garantiu que todas as partes envolvidas na vida escolar concordam que os estabelecimentos devem permanecer abertos e que esta é também uma prioridade do Governo desde o início da pandemia.

O Luxemburgo registou quase dois mil novos casos de covid-19

O Luxemburgo registou ontem 1.994 novos casos de covid-19, num total de 6.222 testes de diagnóstico realizados.

82 pessoas estão atualmente hospitalizadas das quais 12 nos cuidados intensivos.

Mais de 440 pessoas com covid-19 de longa duração no Luxemburgo

Há mais de 440 pessoas com covid-19 de longa duração no Luxemburgo.

A ministra da Sáude, Paulette Lenert, deu ontem uma conferência de imprensa sobre a situação pandémica no Luxemburgo onde também estiveram presentes vários especialistas.

Para além de um reforçado apelo à vacinação, foi discutido o programa de apoio aos doentes que sofrem de 'covid de longa duração', que já prestou auxílio a cerca 443 pessoas, desde que o programa foi lançado, em agosto de 2021. A idade média é de 47 anos e em 65% são mulheres.

Os sintomas são sobretudo dificuldade em manter a mobilidade e em respirar, perda prolongada de olfato e gosto, fadiga crónica, dores musculares e articulares, entre outros.

Note-se que a forma grave de covid-19 não significa necessariamente 'covid de longa duração', uma vez que há poucos pacientes que tenham estado nos cuidados intensivos.

A equipa de especialistas explica que a covid de longa duração é muito desgastante e que pode levar a crises de ansiedade e depressão, devido às condicionantes causadas pelo vírus. O programa de reabilitação também oferece serviços de apoio à saúde mental.

Vacinados já não precisam de fazer teste para entrar em Portugal

Os passageiros que entrem em Portugal com certificado digital covid-19 vão deixar de ser obrigados a apresentar teste negativo nos aeroportos. Uma decisão aprovada ontem pelo Governo português.

O Conselho de Ministros anunciou em comunicado, que acaba a exigência, para quem entra em Portugal, “de apresentação de comprovativo de realização de teste com resultado negativo.

Desde 01 de dezembro de 2021 que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via aérea eram obrigados a apresentar teste negativo ou certificado de vacinação ou recuperação no desembarque.

Residentes do Luxemburgo menos inclinados em comprar carros elétricos do que vizinhos europeus

Os residentes do Luxemburgo têm menos propensão em comprar viaturas elétricas e híbridas do que os vizinhos europeus. Esta é a principal conclusão de uma sondagem do Banco Europeu de Investimento (BEI) sobre os comportamentos individuais e as medidas para combater as alterações climáticas.

Das pessoas entrevistadas, 51% dos residentes luxemburgueses indicam que vão optar por um veículo híbrido (31%) ou elétrico (20%) na próxima compra, enquanto 49% vão ainda optar por um veículo a gasolina ou gasóleo.

Quanto aos países vizinhos, 63% dos belgas pensam em comprar um veículo elétrico ou híbrido na próxima compra, 61% dos franceses pensam fazer o mesmo, enquanto entre os alemães desce para os 52%.

Outra conclusão dá conta de que 56% das pessoas no Luxemburgo dizem ter em conta as alterações climáticas ao escolher um destino de férias.

Entre os jovens, 38% deles já compram roupa em segunda mão em vez de roupa nova.

A percentagem aumenta para 70% quando os inquiridos acreditam que fazem o que está ao alcance para combater as alterações climáticas diariamente, mas que o mesmo não acontece com os seus concidadãos.

Sam Tanson discute crimes de ódio com homólogos europeus

A ministra da Justiça, Sam Tanson, participa esta sexta-feira na reunião informal dos ministros europeus da tutela, na cidade francesa de Lille.

Entre os temas em debate na reunião de hoje estão a luta contra o discurso de ódio e os crimes de ódio.

Sam Tanson e os homólogos europeus vão ainda abordar os sistemas de alerta em caso de rapto de crianças e o reconhecimento da filiação entre os Estados-Membros.

Futsal. Portugal e Espanha defrontam-se à procura de lugar na final

Portugal e Espanha defrontam-se hoje nas meias-finais do Europeu2022 de futsal, em busca de um lugar no jogo decisivo do torneio, sendo a reedição da final da última edição, que a equipa das ‘quinas’ conquistou.

O duelo ibérico realiza-se na Ziggo Dome, em Amesterdão, às 20:00, após o jogo ‘escaldante’ entre Ucrânia e Rússia, países em clima de alta tensão internacional, com contingentes militares próximos da fronteira entre os dois países.

